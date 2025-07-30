Murat Kapki'den Murat Ongun itirafları! O villanın sırrı ortaya çıktı

İş adamı Murat Kapki “Firari Emrah Bağdatlı’nın ortak olduğu tüm şirketler aslında Murat Ongun’undu” dedi. 350 bin lira gelir gösterip 300 bin liraya Acarkent’te villada oturan Ongun’un gelirinin kaynağı da belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden reklamcı Murat Kapki’nin etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadesine ulaşıldı. Çarpıcı itiraflarda bulunan tutuklu iş adamı, firari Emrah Bağdatlı’nın mal varlığının aslında Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Murat Ongun’a ait olduğunu söyledi.

İBB’den iş alan şirketlerden havuz kurulduğunu burada kalmak isteyenin 7 milyon lira ödediğini anlatan Kapki, otuz yıllık arkadaşı Hüseyin Köksal’dan yardım isteyerek 6 milyona anlaştığını, ödemenin “grafik tasarım bedeli” olarak kayda geçirildiğini ifade etti.

Bu konuda bir de sözleşme imzalatıldığını belirten Kapki “Sözleşmede yer alan hususlarla ilgili ben hiçbir hizmet ve mal alımı yapmadım. Kültür AŞ’de bu şekilde reklamcılardan toplanan paraların sahte fatura yöntemiyle nakde çevrildiğini biliyorum” dedi.

LÜKS AVM'DE OFİSİ VARDI

Murat Kapki şunları anlattı:

"2020’de Hüseyin Köksal bana birlikte şirket kurmayı teklif etti. Yüzde 80 payı Ahmet Köksal’ın, yüzde 20’si benim olmak üzere Hüseyin Köksal’ı ortak ettik. Mayıs 2024’te Hüseyin Köksal yüzde 80 payı kendi adına aldı. Köksal’ın Zorlu AVM’de kiralık dairesi bulunuyordu. Burada hemen hemen her gün İBB Sözcüsü Murat Ongun, Emrah Bağdatlı (firari şüpheli) ve Ahmet Köksal’la otururlardı ve gizli konular hakkında toplantılar yaptıklarını biliyorum.

Tahmin ediyorum ki Hüseyin Köksal burada Murat Ongun ve diğer şahıslara el altından para vermektedir. Konser, etkinlik, milli bayramlarla ilgili organizasyonlar tarafında da Murat Ongun, Emrah Bağdatlı’nın üzerinden süreci yönetmektedir. Bu alanda fiiliyatta sahibi olduğu şirketler bulunmaktadır. Emrah Bağdatlı’nın ortak olduğu tüm şirketler aslında Murat Ongun’undur. Bu hususları da Hüseyin Köksal’dan duyduğum için bilmekteyim.

YÜZDE 60 İMAMOĞLU'NA

Emrah Bağdatlı’nın İBB’de ve iştiraklerinde hiçbir resmî görevi olmamasına rağmen Sütlüce’de bulunan iletişim ofisinde bizzat kendine tahsisli bir odası bulunmaktadır. Hüseyin Köksal, bahsi geçen bu ihalelerden elde edilen kârın kendi hissesine düşen kısmının yüzde 60’ını Murat Ongun vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu’na (sisteme) aktardı. Bu hususu Hüseyin Köksal bana bizzat anlattığından dolayı biliyorum. Sistem içerisinde biriken bu paraların Ekrem İmamoğlu’nun siyasi istikbalinin inşası, Olay TV’nin satın alınması, Taksim Gümüşsuyu’nda bulunan Tarih dergisinin bulunduğu binanın satın alınmasında kullanıldığını yine Hüseyin Köksal’ın bana anlatmasından dolayı biliyorum.

RÜŞVETİ VEREN İHALEYİ ALDI

Hüseyin Köksal, 2021’in sonlarına doğru dijital reklam alanlarını Murat Ongun’un kendilerine vermek istediğini, karşılığında açıktan 65 milyon lira istediğini kâr edemeyeceğini düşündüğü için reddettiğini söyledi. Daha sonra Hüseyin Köksal’dan duyduğuma göre burayı 75 milyon lira açıktan para almak karşılığında İlbaklar’a verdiler."