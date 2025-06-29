Murat Kapki'nin amcasının oğlu itirafçı oldu! Kasa kasa paralar, milyon dolarlık tablolar...

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Murat Kapki'nin kuzeni aynı zamanda çalışanı Berat Çağrı Kapki, mal kaçırma girişimini anlattı. Kendisinin kullanıldığını söyleyen Kapki'nin anlattığı her detay pes dedirtirken savunmasının sonunda "Murat Kapki'nin sahte fatura ile nakde çevirdiği paraları akladığını, soruşturma sürecinde kaçırdığı mallarını bildiğim kadarıyla anlattım. Murat Kapki, beni kullanmıştır" dedi. İşte milyonluk 'vurgunun' detayları.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ancak 23 Haziran'da etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğince tahliye edilen şüpheli Berat Çağrı Kapki, 26 Mayıs'taki ifadesinde baskı ve tehdit altında olduğu için savcılıkta gerçekleri söyleyemediğini savundu.

AVUKATINA GÜVENMEDİ

Kapki, "Emniyette gözaltında bulunduğumuzda yanıma Selcen isimli avukat geldi. Ferko isimli iş yerine ve Murat Kapki'ye ait Acarkent'te bulunan villaya götürdüğüm valizlerin içinde kuru temizlemeden gelen giysiler olduğunu söylememi tembihledi. Halbuki bu valizlerin içleri para doluydu. Gözaltındayken Şeyhmus Sarıboğa'nın, Güngör Gürman'ın ve benim ifademi Selcen isimli avukat organize etti. Amacı Şeyhmus Sarıboğa'nın serbest bırakılmasını sağlayarak şirketlerdeki işlerinin devam ettirilmesiydi. Bu sebeplerden dolayı avukatlara güvenmediğim için bu ifademi avukatsız olarak vermekteyim." ifadelerine yer verdi.

Bankalardan çekilen nakit paraları elden teslim alıp Ferko Plaza'da bulunan Murat Kapki'nin şirketine ve Acarkent'teki villasına birçok kez götürdüğünü anlatan Berat Çağrı Kapki, "Ahmet Çiçek isimli şahsın ifadesinde de bahsettiği üzere, Murat Kapki'nin Ferko Plaza'da bulunan odasında gizli bir bölme vardı. Bu bölmede bir dolap bulunuyordu. Bu dolabın kapısı açıldığında içeride yaklaşık bir buçuk metre kare büyüklüğünde ve bir buçuk metre uzunluğunda bir kasa vardı. Paraları bu kasada tutardı" ifadelerini kullandı.

"SAHTE FATURALARLA PARALAR NAKDE ÇEVRİLİYORDU"

Murat Kapki'nin Acarkent'teki villasında da aynı şekilde bir metre büyüklüğünde iki adet kasa bulunduğunu anlatan Berat Çağrı Kapki, "Sahte faturalarla nakde çevrilip aklanan paraların büyük bir bölümü Acarkent'teki villaya, Feyza Hanım'ın himayesine gönderilirdi. Murat Kapki, gözaltına alındıktan sonra Murat Kapki'ye ait bütün şirketlerin yönetimi resmi olarak olmasa bile fiili olarak Feyza Kapki ve Serkan Balbal'a geçti. Şirketleri bu ikisi yönetiyordu." açıklamasını yaptı.

EŞİ DE ORGANİZASYONDAYMIŞ

Elif Kapki ile Murat Kapki'nin sekreteri olarak çalışması dolayısıyla tanıştıklarını ve 2024 yılında evlendiklerini aktaran Berat Çağrı Kapki, "Elif, Murat Kapki'nin talimatıyla bazı bankasal ve finans işlerini takip ederdi. Bankalardan nakit çekilen paraların ne zaman çekileceğini, kim tarafından çekileceğini kendisi organize ederdi fakat kendisi bu paraların suçla alakalı olduğunu bilmezdi. Sadece Murat Kapki'nin çalışanı olduğundan dolayı kendisi tarafından verilen talimatları yerine getirirdi" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN MAL KAÇIRMA İDDİASI

Berat Çağrı Kapki, Serkan Balbal isimli şahıs ile Murat Kapki'nin yaklaşık 4-5 yıldır arkadaş olduklarını, beraber tatil yaptıklarını ve hemen hemen her gün beraber takıldıklarını, Murat Kapki'nin gözaltına alınmasından sonra Serkan Balbal ile Feyza Kapki'nin şirketlerin yönetimini birlikte yürüttüklerini belirterek, "Bu süreçte, suçtan kazanarak aldıkları birçok menkul ve gayrimenkulü Murat Kapki hakkındaki bu soruşturmayı öğrendikten sonra kaçırdılar." ifadesine yer verdi.

"DUVARI DEĞERLİ TABLOLARDAN GÖRÜNMÜYORDU"

Murat Kapki'nin, suçtan akladığı nakit parayı Serkan Balbal'a elden verdiğini, Balbal'ın da bu parayı Murat Kapki'nin hesabına göndererek Acarkent'teki villayı devraldığını öne süren Berat Çağrı Kapki, ifadesine şöyle devam etti:

"Murat Kapki gözaltına alındıktan sonra Ferko'da bulunan şirkete nakit para gelmezdi. Bu süreçte paraların hepsi Acarkent'te bulunan villaya götürülerek Feyza Kapki'de toplanırdı. Bu paraları Feyza Kapki'ye genelde Şeyhmus Sarıboğa götürürdü. Feyza Kapki ise bu paraları Serkan Balbal'a verirdi. Yani Serkan Balbal, Murat Kapki'nin kasası konumundaydı.

Serkan Balbal'ın bu paraları ne yaptığını bilmiyorum fakat Murat Kapki'nin kendine ait bir kısım parayı JP Morgan vasıtasıyla ABD'ye götürdüğünü biliyorum. Murat Kapki son 2 yıldır, Nişantaşı'nda bulunan Ersan Diamond isimli saatçiye sıklıkla giderdi. Burada Ersan isimli şahıstan saat alırdı, bazen de satardı fakat gözaltına alınmadan önceki 3-4 aylık dönemde Ersan'a değerli tablo satmaya başladı. Murat Kapki'nin Acarkent'te bulunan villasında yaklaşık 45-50 tane tablo vardı. Bu tabloların hepsi çok değerliydi. Tanesi yaklaşık 100 bin Amerikan doları değerinde tablolardı. Evin duvarları tamamen bu tablolarla doluydu. Duvar neredeyse hiç görünmezdi."

Murat Kapki'nin gözaltına alınmadan yaklaşık 1-2 ay önce bu tabloları evden toplamalarını istediğini iddia eden Berat Çağrı Kapki, şunları anlattı:

"Tabloları, şirketin kamyonetiyle, şirketten gelen elemanlarla birlikte Teşvikiye Fırın Sokak No:11 adresinde bulunan Nişart isimli tablo satan galericiye götürdük. Buranın hemen karşısında bulunan apartmanın en üst katındaki depoya yaklaşık 45-50 adet tabloyu istifleyip yerleştirdik. Bu Nişart isimli iş yerinin sahibi Ali isimli şahıs, Acarkent'teki villadan tablolar taşınırken orada bulunuyordu. Depoya taşınana kadar da taşımaya eşlik etti. Bu tabloların taşındığı esnada Güngör Gürman, Şeyhmus Sarıboğa, soyadını bilmediğim Ufuk isimli şahıs, Ufuk'un yanında ismini bilmediğim 4-5 kişi daha vardı. Bu şahısların hepsi Murat Kapki'nin BFK isimli şirketinde çalışan elemanlardır."

"BORÇ İLİŞKİSİ VARMIŞ GİBİ KURGULADILAR"

Kapki, ifadesini devamında şunları kaydetti:

"Murat Kapki gözaltına alınmadan yaklaşık 2 ay kadar önce Marmaris Bozburun'da Serkan Balbal ile birlikte bir arsa satın aldılar. Bu arsayı benim üzerime yaptılar. Daha sonra ise bu arsayı Serkan Balbal'ın üzerine devrettim. Murat Kapki ile Serkan Balbal, aralarındaki para alışverişini sanki bir borç ilişkisi varmış gibi kurgulamaktadırlar. Muhtemelen ifadeye çağrıldığında birbirimizden borç aldık verdik minvalinde beyanlarda bulunacaklardır. Yine Murat Kapki, bir adet Ferrari marka aracı benim adıma yaptı. Kendisi gözaltına alınmadan yaklaşık 3 ay önce ABD'de bulunmaktayken Ferrari'sini ismini bilmediğim bir şahsa sattı. Benim adıma gözüktüğü için hesabıma gelen 21 milyon lirayı Murat Kapki'nin talimatıyla onun hesabına gönderdim."

YUNANİSTAN'A MI KAÇACAKLARDI?

Soruşturma sürecinde Murat Kapki'nin, teknesini eşi Feyza Kapki'nin üzerine devrettiğini, tutuklandıktan sonraki süreçte ise tekneyi Yunanistan'ın Kos adasına kaçırdıklarını ileri süren Berat Kapki, Murat Kapki'nin gözaltına alınmadan önce mal kaçırmak için avukat Z.T'nin adına 4 gayrimenkulün devrini yaptığını iddia etti.

Berat Çağrı Kapki, Murat Kapki'nin tutuklandıktan sonra tüm işlerini, adını çocuklarının baş harflerinden alan ancak muhtemelen başkasının adına kayıtlı firmaya kaydırmaya başladığını söyledi.

Murat Kapki'nin, Çekmeköy Alemdağ'da bulunan BFK şirketinin hemen bitişiğindeki lastik deposunda 1 Şubat'ta yangın çıktığını anımsatan Berat Çağrı Kapki, şunları kaydetti:

"Eşim Elif Kapki'yi Serhat Kapki evden alarak, BFK şirketine gittiler. Eşimden öğrendiğime göre şirket içerisinde bulunan kasadan para dolu 3 valiz çıkarmışlar. Bu paraları da Serhat Kapki arabasıyla Murat Kapki'nin Acarkent'teki evine götürmüş. Serhat Kapki, BFK isimli şirketin genel müdürüdür. Zaten bu şirket bir dönem onun üzerineydi. Şirkette bulunan kasanın şifresini de Serhat Kapki bilmektedir. Kendine ait de bir genel müdür odası bulunmaktadır."

ÇAKARLI ARAÇLA PARA TAŞIMIŞLAR

İsmini verdiği 5 şirketin resmiyette her ne kadar başkaları adına olsa da hepsinin sahibinin Murat Kapki olduğunu aktaran Berat Çağrı Kapki, "Murat Kapki, emniyete tahsisli çakarlı bir araç kullanırdı fakat bu aracın kimin adına tahsisli olduğunu bilmiyorum. Bu araçla da zaman zaman nakit para taşırdık" ifadesini kullandı.

"MURAT KAPKİ BENİ KULLANDI"

Kapki, hakkındaki suçlamalara karşı şu savunmayı yaptı: