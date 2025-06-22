10 milyona alıp 9 milyona satmış! İBB soruşturmasında Dilek İmamoğlu detayı...

İBB'ye düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'na yönelik MASAK raporunda Dilek İmamoğlu adına yapılan 10 milyon liralık taşınmaz ticareti şüpheli bulundu. İmamoğlu İnşaat'ta şantiye şefi olarak çalışan Baran Gönül'ün Dilek İmamoğlu adına kayıtlı 3 adet taşınmazı bankaya elden kayıt dışı yatırdığı 10 milyon lira nakit parayla satın alıp kısa bir süre sonra bu taşınmazları üçüncü bir kişiye 9 milyon liraya sattığı tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesi hakkında hazırlanan son MASAK raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı.

Bu tespitlerden en göze çarpanlardan biri ise İmamoğlu İnşaat'ta "Şantiye şefi" olarak çalışan Baran Gönül isimli şahsın Dilek İmamoğlu adına kayıtlı 3 adet taşınmazı satın alması oldu.

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2023'TE 10 MİLYON LİRAYA SATIN ALDI

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan incelemelerde Ekrem İmamoğlu'nun ortağı ve yöneticisi olduğu 'Tetra Yapı Endüstri Turizm Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 3 adet taşınmazın 28 Şubat 2023 tarihinde Baran Gönül'e devredildiği görüldü. Baran Gönül'ün söz konusu taşınmazların alımı için Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun hesaplarına 1 Mart 2023 tarihinde toplam 10 milyon lira gönderdiği belirlendi. Paranın Baran Gönül tarafından banka hesaplarına elden kaynağı belirtilmeden yatırıldığı tespit edildi.

1 MİLYON LİRA ZARARLA SATTI

Baran Gönül, kaynağı belirsiz olan 10 milyon lirayı Dilek İmamoğlu'nun hesaplarına geçirdikten kısa bir süre sonra 17 Ağustos 2023, 22 Eylül 2023 ve 27 Temmuz 2024 tarihlerinde söz konusu taşınmazları şüpheli bir şekilde 1 milyon lira zararına toplam 9 milyon lira bedelle başka kişilere devretti.

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"SATIŞLAR MUVAZALI"

Yapılan işlemleri raporlaştırıp savcılığa gönderen MASAK, Baran Gönül'ün Dilek İmamoğlu'na gönderdiği 10 milyon lira ile satın alıp 9 milyon liraya başka kişilere devrettiği taşınmazların satın alımının muvazaalı (Devleti kandırmak amacıyla gerçekte yapılmayacak bir işlemin yapılmış gibi gösterilmesi) olduğu yönünde değerlendirme yaptı. MASAK, Baran Gönül'ün üç taşınmaz devri için elde ettiği toplam tutarın Dilek İmamoğlu'na gönderdiği tutardan daha düşük olmasına da dikkat çekti.