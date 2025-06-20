İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama yapıldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait olan Balıkesir’in Edremit ilçesindeki arazide arama yapıldı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olduğu öne sürülen bir arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.
ARAMA YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Güre Mahallesi’nde belirtilen arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru