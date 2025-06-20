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İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait olan Balıkesir’in Edremit ilçesindeki arazide arama yapıldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olduğu öne sürülen bir arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.

İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama yapıldı - 1. Resim

ARAMA YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Güre Mahallesi’nde belirtilen arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.

İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama yapıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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