Milyarder sıvacı Adem Soytekin'in itirafları ortaya çıktı! "İmamoğlu sefa sürecek, tasası bize mi düştü"

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş adamı Adem Soytekin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Soytekin ifadesinde İmamoğlu'nun tutuklanmasının beklenmediğini, operasyon yapılması halinde kime hangi avukatın verileceği gibi tüm detayların konuşulduğu toplantıya dair bilgileri verdi. Soytekin'in "Ongun'un Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı" iddiası ise dikkat çekti

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verenler arasında Ogün Soytekin, Murat Erenler, Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz da vardı. İfadeleri alınan şüphelilerin tahliyesine karar verilmişti.

Şüphelilerden iş adamı Adem Soytekin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Soytekin ifadesinde şunları söyledi:

"7 Mart 2025 tarihinde saat 11 gibi benim telefonuma Zeytinburnu Tapu'dan gelen mesaj üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mal varlığıma tedbir konulduğunu öğrendim.

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HERKESİN TELEFONLARI TOPLANMIŞ

Bunun üzerine avukat Mehmet Pehlivan'ı aradım. Pehlivan'a bana gelen mesajı ilettim. Kendisi bana ‘konudan bilgimiz var, takip ediyoruz, akşam Turan Taşkın Özer'in himayesinde bulunan YTT Hukuk Bürosu'nda buluşalım' dedi. Akşam ofise gittiğimde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Turan Taşkın Özer, Murat Gülibrahimoğlu'nu temsilen İbrahim Bülbüllü, Hüseyin Köksal olarak vardı. Avukat grubu olarak Mehmet Pehlivan, Onur Büyükhatipoğlu, Yenal Büyükerşen bulunmaktaydı.

Toplantı başlamadan önce herkesin telefonları toplandı, Keleş telefonunu evde bıraktığını söyledi, Tuncay Yılmaz telefonunun arabada olduğunu söyledi, ben ve Hüseyin Köksal telefonumuzu vererek yan odaya bıraktırdık. İbrahim Bülbüllü'nün ne yaptığını hatırlamıyorum. Odada dijital herhangi bir materyal bırakılmadı. Turan Taşkın Özer söz alarak, el koymaların bir operasyonun başlangıcı olduğunu, operasyon yapılması halinde kime hangi avukatın gideceğini, kimin nerede olacağını ve gözaltı yapılması halinde verilecek ifadeyi anlattı"

AVUKATTAN 'FİRAR' TAVSİYESİ

Soytekin ifadesinin devamında Erkem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın kendisine yurt dışına çıkmasını teklif ettiğini iddia ederek, "Mehmet Pehlivan bana dönerek; ‘Sen yurt dışına çıkmak istiyorsan sen de çık git, Emrah Bağdatlı'yı Murat Ongun gönderdi, rahatladı, sen de gitmek istiyorsan gidebilirsin' dedi.

Ben, yurt dışı yasağım olduğunu, çıkamayacağımı söyledim. Pehlivan bana, Emrah'ı gönderdiğimiz şekilde seni de Edirne üzerinden çıkarttırırız, sen üzerinde nakit parayla çık gerisini biz hallederiz dedi.

Pehlivan, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'a dönerek; ‘Sizin yurt dışına çıkmanızı Ekrem İmamoğlu hiçbir şekilde istemiyor, siz burada kalacaksınız' dedi. Pehlivan bu konuşmasında herkese hangi avukatın atandığının belli olduğunu, bana Onur'un atandığını, İBB'de gözaltına alınacak bürokratlara da hangi avukatların atandığının belli olduğunu, ifadelerde neler konuşulacağının belirlendiğini, belediye bürokratlarının tutuklanması halinde hepsine maddi yardım yapılacağını, herkese operasyonun siyasi olduğunu, ifade vermeyeceklerini söylemesi şeklinde öğütleme yapıldı.

İMAMOĞLU TUTUKLANDI SENARYO BOZULDU

Bu toplantıda, Pehlivan operasyonun Medya A.Ş. özelinde olduğunu, İmamoğlu'nun zaten gözaltına alamayacaklarını söyledi. Bu şahısların yapmış olduğu tüm kurgu İmamoğlu'nun gözaltından sonra tutuklanmayacağı senaryo üzerine kurulmuştur. İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine kurdukları senaryo bozuldu" dedi.

"SEFASI EKREM'İN TASASI BİZİM"

Yapılan toplantılarda zaman zaman gerginliklerin de yaşandığını söyleyen Soytekin, "Bu toplantıda ara sıra gerilimler oldu. Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz, ‘Bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı, çok mu gerekliydi, sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?' şeklinde serzenişlerde bulundu.

"HERKES EVİNİ BOŞALTSIN"

Keleş, herkesin evini boşaltması gerektiği söylendiğinde, Tuncay Yılmaz, ‘Benim evimde bir sürü şey var ben ne yapacağım şimdi. Benim evimde para var, ben ne yapacağım' şeklinde konuştu.

Bu toplantıda herkes kendi derdine düşmüştü, bende dahil. Bu toplantının benim bulunduğum kısmı yaklaşık 1 saat sürdü. Yaklaşık 1 saat sonra Turan Taşkın bana dönerek, ‘Söyleyeceğin bir şey var mı? Adem Sözer ve bir hocamız daha geliyorlar bu işin başında onlar var emin ellerdesiniz, senin söyleyeceğin bir şey yoksa sen gidebilirsin' dedi.

Ben çıkmak üzereyken Sözer ve bahsettiği diğer profesör içeriye girdiler. Kendilerine ‘merhaba' dedim, ben buradan ayrıldım. Benimle beraber İbrahim Bülbüllü, toplantıda konuşulanları Murat Gülibrahimoğlu'na anlatmak üzere toplantıdan çıktı" şeklinde konuştu.