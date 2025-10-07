Spekülatif rakamlara geçit yok! Fahiş emlak ilanlarına 172 milyon ceza

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Türkiye genelinde bazı kafe ve lokantalarda fahiş fiyatlı su satışına yönelik denetim yaptı.

PAHALI SU SATIŞINA DENETİM

Aksaray’da 0,33 cl suyu 170 liraya sattığı gerekçesiyle şikâyet edilen bir kafeye yapılan denetimde, menülerde fiyat değişim tarihinin bulunmaması nedeniyle 3 bin 166 lira idari para cezası kesildi.

Fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere, kurul tarafından 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar para cezası uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında, 1.416 kişi hakkında toplam 172 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlık tarafından mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklandı. Ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık etmesi de yasak kapsamına alındı.

Böylece yalnızca emlak ofisleri değil, taşınmaz sahipleri ve ilanı paylaşan kişiler de idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Son dönemde elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanlarını inceleyen Bakanlık, 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin fahiş fiyat artışı yaptığını tespit etti. Bu kapsamda 256 kişi hakkında 34,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bakanlığımız, emlak sektöründe şeffaf, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşlarımızın menfaatinin korunması amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.

TOKİ ADINI KULLANIYORLAR SOSYAL KONUT DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT!

TOKİ’nin 81 ilde başlatacağı 500 bin sosyal konut projesinin detayları merakla beklenirken, dolandırıcılar da sahte web siteleriyle vatandaşları tuzaklarına düşürmeye başladı.

Şikayetvar verilerine göre, TOKİ’nin ve e-Devlet’in resmî sitesiymiş gibi görünen sahte siteler, ev hayali kuran vatandaşları “erken başvuru” vaadiyle kandırarak “başvuru ücreti” adı altında binlerce lira dolandırıyor.

Platforma “Sahte TOKİ sitesine 72 bin TL kaptırdım”, “29 bin TL ödedim, başvurum e-Devlet’te görünmüyor”, “TOKİ başvurusu için 60 bin TL EFT yaptım, meğer sahte siteymiş”, “Instagram’da TOKİ başvurusu tuzağına düştüm”, “TOKİ başvurusu diye girdiğim sitede 105 bin TL dolandırıldım” gibi başlıklarla şikâyetlerini ileten vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.