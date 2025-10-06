Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İstanbul’da skandal ilan! “Emekliye kiralık değildir” ifadesine bakanlıktan ceza

İstanbul’da skandal ilan! “Emekliye kiralık değildir” ifadesine bakanlıktan ceza

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
İstanbul’da skandal ilan! “Emekliye kiralık değildir” ifadesine bakanlıktan ceza
Ekonomi Haberleri  / HABER MERKEZİ

İstanbul Ümraniye’de “emekliye kiralık değildir” ibaresiyle verilen emlak ilanı büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı, ilanın yönetmeliğe aykırı olduğunu belirleyerek yayından kaldırdı ve ilgili para cezası uyguladı. Bakanlık, ayrımcılığa karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

İstanbul Ümraniye’de iki odalı bir ev için verilen kiralık ilanı sosyal medyada büyük tepki çekti.

İlanda, “Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın” ifadesi yer alırken, “Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz. Daire sadece devlet memuruna veya kurumsal çalışana verilecektir. Tahliye taahhütnamesi istenecektir. Ayrıca adli sicil kaydı ve Findex kredi notu talep edilecektir. İşyerinden maaşında haciz olmadığına dair belge istenecektir” notu dikkat çekti.

İstanbul’da skandal ilan! “Emekliye kiralık değildir” ifadesine bakanlıktan ceza - 1. Resim

BAKANLIKTAN PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı, söz konusu ayrımcı ilana kayıtsız kalmadı. Yapılan inceleme sonucunda, ilanın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e aykırı olduğu tespit edildi ve ilan yayından kaldırıldı. Ayrıca, ilgili emlak işletmesine idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, açıklamasında vatandaşların eşit şartlarda hizmet almasının ve piyasada adil, dürüst ticari faaliyetlerin sürdürülmesinin temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesi gerektiğini belirten Bakanlık, “Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya; vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz” mesajını verdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı: Galatasaray - Beşiktaş derbisi tekrar edilecek mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! Antalya-Alanya Otoyolu ile 17,7 milyar lira tasarruf sağlanacak - Ekonomi4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor!Komşuda 'altın değerinde' keşif! İran, 10 trilyon küp gaz rezervi buldu - EkonomiKomşuda 'altın değerinde' keşif!Bitcoin'in rekoru sonrası yeni beklenti! '2030'a kadar 7 kat büyüyebilir' - EkonomiBitcoin'in rekoru sonrası yeni beklenti!BİST 100, bankaların öncülüğünde geriledi: Borsa 3 haftanın dibinde! - EkonomiBorsa 3 haftanın dibinde!2 suya 170 lira hesap bakanlığı harekete geçirdi! Milyonluk ceza yolda - Ekonomi2 suya 170 lira hesap bakanlığı harekete geçirdiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 420 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 420 bin liraya yükseldi
Sonraki Haber Yükleniyor...