İstanbul’da skandal ilan! “Emekliye kiralık değildir” ifadesine bakanlıktan ceza

İstanbul Ümraniye’de iki odalı bir ev için verilen kiralık ilanı sosyal medyada büyük tepki çekti.

İlanda, “Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın” ifadesi yer alırken, “Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz. Daire sadece devlet memuruna veya kurumsal çalışana verilecektir. Tahliye taahhütnamesi istenecektir. Ayrıca adli sicil kaydı ve Findex kredi notu talep edilecektir. İşyerinden maaşında haciz olmadığına dair belge istenecektir” notu dikkat çekti.

BAKANLIKTAN PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı, söz konusu ayrımcı ilana kayıtsız kalmadı. Yapılan inceleme sonucunda, ilanın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e aykırı olduğu tespit edildi ve ilan yayından kaldırıldı. Ayrıca, ilgili emlak işletmesine idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, açıklamasında vatandaşların eşit şartlarda hizmet almasının ve piyasada adil, dürüst ticari faaliyetlerin sürdürülmesinin temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesi gerektiğini belirten Bakanlık, “Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya; vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz” mesajını verdi.