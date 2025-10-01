Çocuklar için boğulma riski var! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, ünlü markanın ürünü toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, Ebebek firmasına ait Hello Baby markalı çocuk peluş çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının durdurulmasına karar verdi.
Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, Hello Baby markalı çocuk köpek peluş çantasının üç yaş altı çocuklar için ‘boğulma riski taşıdığı’ belirlendi. Bu nedenle ürünün piyasadan geri çekilmesi ve satışının yasaklanması kararı alındı.
GÜVENSİZ ÜRÜN LİSTESİNE GİRDİ
Söz konusu ürün, Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne eklendi. Yapılan testlerde, oyuncak güvenliği standartları kapsamında incelenen çantanın küçük parçalara ayrılabildiği ve bu parçaların, özellikle üç yaş altındaki çocuklar için boğulma riski taşıdığı bildirildi.
3 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN BOĞULMA TEHLİKESİ
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Oyuncak Güvenliği - Mekanik ve Fiziksel Özellikler (TS EN 71-1) kapsamında yapılan testler sonucunda, küçük parça oluştuğundan 3 yaş altı çocuklar için boğulma tehlikesi içermektedir.”