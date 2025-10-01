Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hijyen için kullanılıyordu! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, "güvensiz" olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait temizlik spreyinin satışı yasaklandı. Söz konusu ürün raflardan toplatılacak. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde 81 ilde araştırmalarını sürdüren bakanlık, "güvensiz" olarak nitelediği ürünleri de markalarına kadar kamuoyu ile paylaşıyor. 

TEMİZLİK SPREYİNİN SATIŞI YASAKLANDI 

Bakanlığın son duyurusu 1 Ekim tarihinde geldi. "Mucize" marka temizlik spreyi için piyasadan toplatma kararı verildi. 

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Bakanlığın uyarısında söz konusu temizlik ürününün içindeki bileşenlerinin limit değerin üzerinde olduğu belirtildi. Ürünün güvensizlik nedeni şöyle açıklandı: "Apeo ve Ap tayini limit değerlerin üzerindedir."

