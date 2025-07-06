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Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor! Trossard heyecanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;ye sıcak bakıyor! Trossard heyecanı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arsenal’in yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard, Fenerbahçe’nin ilgisine sıcak bakıyor.

Transferde yıldız isimlere yönelen Fenerbahçe, Arsenal’in sol kanadı Leandro Trossard’ı da listeye aldı. Mikel Arteta’nın 30 yaşındaki Belçikalıyı göndermeye niyeti yok ama sözleşmesinin bitmesine bir sene kala Trossard cazip teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor! Trossard heyecanı - 1. Resim

Arsenal’in yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen yıldızın Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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