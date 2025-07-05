Fenerbahçe'de 60 milyon euroluk ayrılık planı! Teklifler geldi

Sarı-lacivertli ekipte Sebastian Szymanski, Sofyan Amrabat ve Yusuf Akçiçek için ayrılık ihtimali gündemde. Yönetim, üç oyuncudan toplam 60 milyon euro gelir hedefliyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, bazı oyuncuların takımdan ayrılması da gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetim, gelen teklifleri değerlendirerek kulübe ciddi bir kaynak sağlamayı amaçlıyor.

20 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sebastian Szymanski için 20 milyon euro civarında teklifler alındığı öğrenildi. Polonyalı oyuncunun kariyerinde yeni bir adım atmak istediği belirtiliyor.

TEKLİFLER GELDİ

Orta sahada görev yapan Sofyan Amrabat için de kulübe ulaşan teklifler değerlendiriliyor. Faslı futbolcu için beklentinin 15 milyon euro olduğu ifade edildi.

Altyapıdan yetişen ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Yusuf Akçiçek için ise beklenti 25 milyon euro seviyesinde. Genç oyuncu için temasların sürdüğü kaydedildi.