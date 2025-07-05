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Zeynep Sönmez, Wimbledon'a veda etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zeynep Sönmez, Wimbledon&#039;a veda etti
Wimbledon, Tenis, Spor, Türkiye, Rusya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rus sporcu Ekaterina Aleksandrova'ya 2-0 yenilerek elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında dünya sıralamasında 88. sırada bulunan Zeynep, 18. basamakta yer alan Aleksandrova ile 3. turda karşılaştı.

Zeynep Sönmez, Wimbledon'a veda etti - 1. Resim

İlk sette rakibinin servis oyunlarına cevap veremeyen Zeynep, bu seti 6-3 kaybederek maçta 1-0 geri düştü.

İkinci sette servis kalitesini artıran ve puan kazandıran vuruşlar yapan milli tenisçi, 5-2 öne geçtiği sette avantajını koruyamadı. Zeynep, "tie-break"e giden seti 7-6, maçı da 2-0 kaybederek organizasyona veda etti.

Öte yandan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş, Zeynep Sönmez'in mücadelesini yerinde izledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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