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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik temas! Gündem Suriye

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Putin ile kritik temas! Gündem Suriye
Suriye, Erdoğan, Putin, Türkiye, Rusya, İsrail, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda'dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasını, ülkenin bir an önce ayağa kalkmasını hedeflediğini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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