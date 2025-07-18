Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MSÜ açıklamasıı: Üniversitemiz dünya çapında ses getiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitemiz güvenlik, strateji ve savunma gibi disiplinlerde yüksek düzeyde askeri çalışmalar noktasında dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2016'da kurduğumuz MSÜ, kendi alanında dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Silahlı kuvvetlerimizin geleceğini şekillendirecek, kahraman ordumuzu daha ileri noktalara taşıyacak kurmay kadrolarımız bu ocakta yetişiyor. Üniversitemiz güvenlik, strateji ve savunma gibi disiplinlerde yüksek düzeyde askeri çalışmalar noktasında dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor.

"GEÇMİŞİN SİPER SAVAŞLARININ YERİNİ SİBER SAVAŞLAR ALMIŞTIR"

2. Cihan Harbi'nden sonra tesis edilen uluslarararası sistemin kırılmalar yaşadığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ticaret, teknoloji, enerji ve kültür savaşları, askeri ve siyasi rekabetin dozunu artırıyor. Yapay zeka, insansız teknolojiler, yarı iletkenler ve nadir toprak elementleri gibi yeni değişkenler, konvansiyonel stratejilerin dönüşümünü de kaçınılmaz hale getirdi. Geçmişin siper savaşlarının yerini siber savaşlar almıştır.

Yerli ve milli teknoloji yatırımlarımızla, savunma sanayideki hamlelerimizle adından söz ettiren ülkeler arasındayız. MSÜ, burada da hayati sorumluluk üstlenmektedir.