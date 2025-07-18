Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı: 9 yeni camimizi Peygamber ocağımıza kazandırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkelerindeki Camilerin Açılış Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söz verdiğimiz üzere 9 yeni camimizi Peygamber ocağımıza kazandırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkelerindeki Camilerin Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, söz verdikleri gibi 9 yeni camiyi Peygamber ocağına kazandırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camii'mizin açılışını yapıyoruz. Söz verdiğimiz üzere 9 yeni camimizi Peygamber ocağımıza kazandırmış oluyoruz.

Bu camilerde okunacak ezan ve salaların, edilecek dua ve ibadetlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.