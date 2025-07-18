Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili paylaşım: Hatırlatmaya devam edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili paylaşım: Hatırlatmaya devam edelim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın yeniden adaylığı ile ilgili paylaşım: Hatırlatmaya devam edelim
Cumhurbaşkanı, Anayasa, Seçim, Mehmet Uçum, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Uçum, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya mevcut anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yoktur." ifadelerini kullanarak mevcut anayasada zaten bu konuda imkan olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Uçum, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için anayasa değişikliğine gerek olmadığını, Meclis'te 360 oyla seçimleri yenilerse son defa aday olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili paylaşım: Hatırlatmaya devam edelim - 1. Resim
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

Uçum paylaşımında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"'Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önümüzdeki genel seçimlerde adaylık yolu açılmak isteniyor' yalanından vazgeçilinceye kadar hatırlatmaya devam edelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya mevcut anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan TBMM’nin 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer. 

Örneğin 2027 yılının son çeyreğinde veya 2028’in başında TBMM en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse son kez aday olur."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son 1 ayda en çok bu hisseler yükseldi! BİST 100 endeksi 4 ayın zirvesinde…Avrupa'da sürüyor, Türkiye'de de alarm verildi! Yeni uyarı geldi, 2050'de olacaktı bugün yaşıyoruz...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde operasyon! 153 şüpheli yakalandı - GündemTerör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde operasyon!İBB'ye yeni operasyon! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - GündemİBB'ye yeni operasyon! 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı veCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Devlet memurlarına yarı zamanlı çalışma hakkı verildi - GündemDevlet memurlarının önü açıldıKütahya'da deprem! AFAD duyurdu, peş peşe oldu - GündemKütahya'da deprem! AFAD duyurdu, peş peşe olduSinop Valiliği'nden açıklama geldi, bugün için yasak getirildi! - GündemValilikten açıklama geldi, bugün için yasak getirildi!'Yavaş yavaş’ adaylığa mı geliyor? Mansur Yavaş zikzak çiziyor - Gündem'Yavaş yavaş’ adaylığa mı geliyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...