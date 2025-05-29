Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize kulak vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasayla ilgili gündeme gelen adaylık tartışması hakkında, "Benim adaylık gibi bir derdim yok" demişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Derdi vatan-millet olan bir cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur" yorumunda bulunmuştu. Azerbaycan dönüşü uçakta konuşan Erdoğan, "Yeni anayasayı Tayyip Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz. Bugün de yarın da yine milletimize kulak vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı. "Bizi sürekli 'şahsına yeni bir yol açmak için yeni anayasa istiyor' şeklinde itham ediyorlar" sözleriyle muhalefete tepki gösteren Erdoğan, adaylık tartışmasıyla ilgili, "Milletimiz bizi nerede görmek isterse, biz de orada olduk. Bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz" dedi.

ADAYLIK TARTIŞMASI VE DEVLET BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ

Erdoğan'a "Yeni anayasayla ilgili Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması gündeme geldi. Siz de bu doğrultuda 'Benim adaylık gibi bir derdim yok' açıklamasını yaptınız. Bunun üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Derdi, vatan-millet olan bir cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur' dedi. Bu haftalardır tartışılıyor. 'Cumhurbaşkanı gerçekten aday olmayacak' yorumu yapanlar da var. Hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, hem de adaylık tartışmasına dair ne yorum getirirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"DERDİMİZ MAKAM ODALARI DEĞİL"

Tek derdinin millete hak ettiği hizmeti vermek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı

"Burada söylediğimiz şu; bizim yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak, bireysel menfaat sağlamak, kendimizi bir yerlere taşımak değil. Bunu bir defa önceden açıklayayım. Biz yeni anayasayı Tayyip Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz. Bizim derdimiz var. Muhalefet ise bizi sürekli 'şahsına yeni bir yol açmak için yeni anayasa istiyor' şeklinde itham ediyor. Bunun kesinlikle bir tuzak olduğunu ifade etmem lazım. Biz Türkiye'nin geleceğine dair yükümlülüklerimizin bilincindeyiz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Gündemdeki tartışmalara tarihi görev ve sorumluluklarımız ekseninde yaklaşıyoruz. Milletim beni belediye başkanı yaptı, Başbakan yaptı, Cumhurbaşkanı yaptı. Milletimiz bizi nerede görmek isterse, biz de orada olduk. Bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Bizim derdimiz makam odaları, koltuklar, unvanlar hiç olmadı. Bizim bir tek amacımız var o da aziz milletimize hak ettiği hizmeti vermek, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek. Girdiğimiz her yarışa sadece milletimize güvenerek girdik. Bugün de yarın da yine milletimize kulak vereceğiz. İstikametimizi onların çizdiği rota üzerinde şekillendireceğiz."

"BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNDEN ONORE OLDUM"

Devlet Bahçeli'nin smözlerini değerlendiren Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin şahsıma yönelik sözleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük memnuniyet duydum, onore oldum. Sayın Bahçeli tecrübesiyle, birikimiyle Türk milliyetçiliğinin aksakalıdır. Kendisi Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliği, devletimizin bekası için çok kıymetli bir duruş sergilemiştir. İttifakımız sadece seçim kazanmaya yönelik değil, Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye dönük bir devlet vizyonudur. Cumhur İttifakı'nın temelinde karşılıklı güven, istikrar arzusu ve milli konularda ortak duruş yer almaktadır. Yolumuza bu şekilde güçlenerek devam ediyoruz" şeklinde konuştu.