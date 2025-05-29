Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kişilik ekip kurmuştu! Anayasa komisyonunun toplanacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için 10 kişilik komisyon kurulmuştu. AK Parti'nin kurduğu Anayasa Komisyonu çalışmalarına başlıyor. Komisyonun ilk toplantısını 4 Haziran'da yapacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için 10 kişilik komisyon kurulmuştu.

İLK TOPLANTI 4 HAZİRAN'DA

Komisyonun çalışma detayları ortaya çıkmaya başladı. Gelen son bilgilere göre komisyonun ilk toplantısını 4 Haziran'da yapacağı bildirildi.

KARAR AK PARTİ MKYK'DA ALINDI

Komisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınmıştı.

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"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ANAHTARI YENİ ANAYASADIR"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu. Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verilmişti.

Yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü diye sıralanmıştı.