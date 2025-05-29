Anayasa çalışmaları sil baştan! Erdoğan bizzat başkanlık edecek

AK Parti’nin anayasa çalışma komisyonuna Erdoğan bizzat başkanlık edecek. Sil baştan bir taslak yazılacak. Süreç sadece siyasi aktörlerle sınırlı kalmayacak. Anayasa profesörlerinden de grup oluşturulacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni anayasa çalışmaları için kurulan 10 kişilik komisyonun çalışma detayları netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, 10 hukukçudan oluşan komisyona Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat başkanlık edecek. Erdoğan, toplantılara ara ara katılacak, çalışmaları bizzat yakından takip edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda da süreç ekip hâlinde istişareli bir şekilde yürütülecek. Ekibe Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vekaleten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz veya AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlık edecek. Çalışmalar doğrudan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni esas alan bir çerçevede hazırlanacak. Bu nedenle geçmişte yapılan 128 maddelik taslak çalışma sadece referans niteliğinde ele alınacak.



GRUP OLUŞTURULACAK



Hazırlık süreci sadece siyasi aktörlerle sınırlı kalmayacak. Anayasa yazım sürecinde akademik katkıyı artırmak amacıyla, konunun uzmanı hukukçulardan ve anayasa profesörlerinden oluşan bir çalışma grubu da oluşturulacak. Akademisyen grubunun teknik dilin sadeleştirilmesi, toplumsal uzlaşının artırılması ve uluslararası hukukla uyumlu bir metin hazırlanması gibi konularda aktif görev alması bekleniyor. Yeni anayasanın demokratik temsili güçlendirmesi, temel hak ve özgürlükleri çağın gereklerine uygun biçimde yeniden tanımlaması ve devlet yapısını daha işlevsel hâle getirmesi hedefleniyor.



BİR AN ÖNCE BAŞLANACAK



Çalışmaların ne kadar süreceği ve hangi takvim doğrultusunda ilerleyeceği ise ilerleyen günlerde netleşecek. Komisyonda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Âlâ, Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz ve Ömer Çelik, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alacak. Çalışmalar Kurban Bayramı sonrası hızlanacak.