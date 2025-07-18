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MHP'li Feti Yıldız'ın paylaşımı gündem oldu! Masasındaki 'Öcalan' detayına yorum yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MHP, Feti Yıldız, Öcalan, Kitap, Terörizm, Siyaset, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın çalışma masasından paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Masada terörist elebaşı Öcalan'ın kitabının bulunması dikkatlerden kaçmadı.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, bugün X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MASA BAŞINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Çalışma masasının başından bir fotoğraf yayınlayan Yıldız, bu paylaşımına "Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz" ifadelerini yazdı.

MHP'li Feti Yıldız'ın paylaşımı gündem oldu! Masasındaki 'Öcalan' detayına yorum yağdı - 1. Resim

'ÖCALAN' DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yıldız'ın çok sayıda kitap ve dosya bulunan masasındaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Masada İmralı'daki terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)" kitabının yer alması sosyal medyada gündeme oturdu.

MHP'li Feti Yıldız'ın paylaşımı gündem oldu! Masasındaki 'Öcalan' detayına yorum yağdı - 2. Resim

Çalışma masasında ayrıca Stefan Zweig'ın "Vicdan Zorbalığa Karşı" kitabının da bulunduğu görülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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