Yüz binlerce işçinin maaşı değişecek! Hükümet son zam teklifini bugün duyuracak

600 bin kamu işçisi, hükümetin açıklayacağı son zam teklifine kilitlendi. Hükümetin kamu işçileri ile ilgili üçüncü ve son zam teklifi bugün saat 11.00'de düzenlenecek toplantıda verilecek. Hükümetin 2025 yılının ilk 6 ayı için verdiği yüzde 17’lik zam teklifini yüzde 22 olarak revize etmesi bekleniyor.

Çeşitli kurumlarda görev yapan 600 bin kamu işçisi için zam süreci devam ediyor.

HÜKÜMET NE KADAR ZAM TEKLİF ETMİŞTİ?

Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. Bu teklif kabul görmezken, yapılan ikinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 olarak açıklanmıştı.

"TALEPLER KARŞILANMADI"

Bu teklifin ardından Hak-İş ve Türk-İş’ten peş peşe açıklamalar gelirken, taleplerin karşılanmadığı belirtilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise üçüncü teklifin yapılacağını söylemişti.

SON ZAM TEKLİFİ BUGÜN

Hükümetin kamu işçileri ile ilgili üçüncü ve son teklifini bugün saat 11.00'de düzenlenecek toplantıda vereceği belirtildi. Öte yandan NTV muhabiri Sibel Can'ın aktardığına göre hükümetin 2025 yılının ilk 6 ayı için verdiği yüzde 17’lik teklifi yüzde 22 olarak revize etmesi bekleniyor.