Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yüz binlerce işçinin maaşı değişecek! Hükümet son zam teklifini bugün duyuracak

Yüz binlerce işçinin maaşı değişecek! Hükümet son zam teklifini bugün duyuracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yüz binlerce işçinin maaşı değişecek! Hükümet son zam teklifini bugün duyuracak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

600 bin kamu işçisi, hükümetin açıklayacağı son zam teklifine kilitlendi. Hükümetin kamu işçileri ile ilgili üçüncü ve son zam teklifi bugün saat 11.00'de düzenlenecek toplantıda verilecek. Hükümetin 2025 yılının ilk 6 ayı için verdiği yüzde 17’lik zam teklifini yüzde 22 olarak revize etmesi bekleniyor.

Çeşitli kurumlarda görev yapan 600 bin kamu işçisi için zam süreci devam ediyor.

HÜKÜMET NE KADAR ZAM TEKLİF ETMİŞTİ?

Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. Bu teklif kabul görmezken, yapılan ikinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10 olarak açıklanmıştı.

Yüz binlerce işçinin maaşı değişecek! Hükümet son zam teklifini bugün duyuracak - 1. Resim

"TALEPLER KARŞILANMADI"

Bu teklifin ardından Hak-İş ve Türk-İş’ten peş peşe açıklamalar gelirken, taleplerin karşılanmadığı belirtilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise üçüncü teklifin yapılacağını söylemişti.

Yüz binlerce işçinin maaşı değişecek! Hükümet son zam teklifini bugün duyuracak - 2. Resim

SON ZAM TEKLİFİ BUGÜN

Hükümetin kamu işçileri ile ilgili üçüncü ve son teklifini bugün saat 11.00'de düzenlenecek toplantıda vereceği belirtildi. Öte yandan NTV muhabiri Sibel Can'ın aktardığına göre hükümetin 2025 yılının ilk 6 ayı için verdiği yüzde 17’lik teklifi yüzde 22 olarak revize etmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünya Altın Konseyi’nden hedef fiyat! ‘Sarı metal’ 2025 sonunda…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya Altın Konseyi’nden hedef fiyat! ‘Sarı metal’ 2025 sonunda… - EkonomiDünya Altın Konseyi’nden hedef fiyat!1 asgari ücretle, kaç metrekare konut? Alım gücü en yüksek ve düşük şehirler… - Ekonomi1 asgari ücretle, kaç metrekare konut?Bitcoin’de 9 trilyon dolarlık heyecan! Trump’ın yeni hedefi… - EkonomiBitcoin’de 9 trilyon dolarlık heyecan!Restoran ve kafelere yeni düzenleme geliyor! Tüketici menü fiyatını internetten karşılaştıracak - EkonomiTüketici menü fiyatını internetten karşılaştıracak565 bin engelliye 12,5 milyar lira ödendi - Ekonomi565 bin engelliye 12,5 milyar lira ödendiBanka, emekli maaşını bloke edebilir! Yargıtay’ın ödenmeyen tüketici kredisi kararı  - EkonomiBorcu aksatmayın! Yargıtay’dan emekli maaşına haciz kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...