MİT Başkanı Kalın'dan "Terörsüz Türkiye" için siyasi parti turu

MİT Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret edecek. Kalın, siyasi parti liderlerine "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili bilgi verecek.

PKK terör örgütünün 41 yıl sonra silahlarını bırakarak yakmaya başlamasının ardından gözler TBMM bünyesinde atılacak adımlara çevrildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın bu çerçevede TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

KALIN'DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE TURU

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.