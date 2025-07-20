Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MİT Başkanı Kalın'dan "Terörsüz Türkiye" için siyasi parti turu

MİT Başkanı Kalın'dan "Terörsüz Türkiye" için siyasi parti turu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın&#039;dan &quot;Terörsüz Türkiye&quot; için siyasi parti turu
MIT, Türkiye, Terörizm, Kalın, TBMM, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret edecek. Kalın, siyasi parti liderlerine "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili bilgi verecek.

PKK terör örgütünün 41 yıl sonra silahlarını bırakarak yakmaya başlamasının ardından gözler TBMM bünyesinde atılacak adımlara çevrildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın bu çerçevede TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

KALIN'DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE TURU

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray savunmaya yıldız arıyor! Akanji, Kim Min Jae ve Singo listedeCumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ve ABD Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü - GündemBakan Fidan'dan Suriye için önemli görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştüErdoğan'dan "KKTC'nin yanındayız" mesajı: "Kıbrıs Türk'üne adaletsizlik artık bitmeli" - Gündem"Kıbrıs Türk'üne adaletsizlik artık bitmeli"Gurbetçilerin sınır çilesi... "Ya karakolda sabaha kadar bekleyeceksin ya parayı vereceksin" - GündemGurbetçilerin sınır çilesi büyüyorF-16’lardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gökyüzünde selam - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'a F-16 sürprizi!Bakan Kurum, Malatya'da yeni evlerine kavuşan depremzede aileye konuk oldu - GündemKurum, yeni evlerine kavuşan depremzede aileye konuk oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...