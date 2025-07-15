MİT raporları ortaya çıkardı! FETÖ'ye HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk'tan para akmış

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda HAKMAR ve TATBAK market zincirlerinin sahibi Zeki Doruk hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. MİT raporuna göre Doruk, tedarikçilerden “kurban bağışı, hac parası, gazete üyeliği” adı altında para toplayarak örgüte aktardı, ihraç edilen savcılarla yemeklerde buluştu, şirket merkezini ise örgütsel toplantılar için kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, HAKMAR ve TATBAK market zincirlerinin sahibi Zeki Doruk bu sabah gözaltına alındı. 800 şubeli market zincirinin sahibi Zeki Doruk’un, FETÖ’nün yurt dışı talimatlarıyla örgüte HAKMAR üzerinden düzenli para aktardığı belirlendi.

MİT raporlarına ve ihbarcı ifadelerine göre Doruk’un, tedarikçilerden “kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesi üyeliği” adı altında para topladığı, bu paraları örgüte aktardığı ve örgüt mensuplarını istihdam ettiği belirlendi. HAKMAR’ın İstanbul’daki genel merkezinde örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edilirken, şirketlere kayyum atandı.

MİT RAPORUNDAN ÇARPICI DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HAKMAR ve TATBAK Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doruk için hazırlanan MİT raporunda bazı detaylar ortaya çıktı.

Raporda, şüpheli Doruk'un yurt dışındaki özellikle mahrem birimlerdeki örgüt yöneticilerinden aldığı talimatla Türkiye'deki FETÖ/PDY mensuplarına finansal yardım sağladığı, HAKMAR'ın söz konusu yardımların maddi kaynağı olarak kullandığı aktarıldı.

FETÖ'CÜLERE YARDIM, İHRAÇ EDİLEN POLİSTEN!

Bu kapsamda FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesiyle ihraç edilen polis memuru Cengiz Güneş'in, şüpheli Doruk'tan aldığı talimatla örgütün "MİT mahrem", "emniyet mahrem" ve sivil yapılanmalardaki örgüt mensupları veya birinci derece yakınlarıyla örgütsel olarak irtibata geçtiğine dikkati çekilen raporda, bu kişinin ayni ve nakdi yardımları ilettiği yönünde istihbari bilgilerin olduğu vurgulandı.

Raporda, Güneş'in Türkiye genelinde örgüt üyelerine ve akrabalarına nakdi yardımları götürmek amacıyla şehirler arasında seyahat ettiği, bu seyahatlerinde Polis Akademisindeyken resen emekli edilen, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan eski emniyet müdürü Orhan Çağlayan, Kocaeli il imamlığı yaptığı tespit edilen, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan ihraç öğretmen Mehmet Muhterem Çelebi, ihraç polis memuru Bekir Mutlu ve eşi Yeşim Mutlu'yla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

KURBAN BAĞIŞI, HAC PARASI, ZAMAN'A ÜYELİK...

Ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Zeki Doruk hakkında birçok ihbar olduğu kaydedilen raporda konuyla ilgili 6 ihbarcının bilgi sahibi olarak alınan ifadelerine değinildi.

Raporda, Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle ticaret yaptığı, tedarikçilerinden bağış adı alında paralar kestiğini söylediği aktarılarak, dosya kapsamında yapılan fiziki takiplerde Doruk'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ihraç edilen savcılarla yemek organizasyonları yaptığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

Doruk'un HAKMAR Gıda Turizm Hayvancılık ve İnş. San. Ltd Şti'nin üzerinden 2016'dan bu zamana kadar hala örgütsel faaliyetlerine devam ettiğine işaret edilen raporda, güncel yapılanma içerisinde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Raporun hazırlanmasının ardından, örgüt üyelerine yardımlar yapan, bunlardan faydalanan 19 şüpheli hakkında "iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması" tedbiri uygulanıp, zanlılar teknik ve fiziki takibe alındı.

İŞTE GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle sıralandı: