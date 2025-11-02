THY’den Reha Muhtar kararı! Havalimanında çileden çıkmıştı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündem Haberleri

Türk Hava Yolları, uçağı kaçırdığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı personeliyle tartışan Gazeteci Reha Muhtar'ın THY uçuşlarından men edilerek kara listeye alındığını açıkladı.

Gazeteci Reha Muhtar, bu kez İstanbul Havalimanı’nda sergilediği tavırla gündeme geldi.

Uçağını kaçıran Muhtar, güvenlik noktasında telefonla konuşarak X-ray cihazından geçmek isteyince ortam bir anda gerildi. Görevlilerin uyarısı üzerine tansiyon yükseldi, Muhtar’ın yüksek sesle tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyaya düşen videoda Muhtar, personele “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” sözleriyle çıkış yaptı.

Tepkilerin büyümesi üzerine Türk Hava Yolları, Reha Muhtar’ı tüm uçuşlarından men ederek kara listeye aldı.

"KURALLAR HERKES İÇİN GEÇERLİDİR"

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reha Muhtar’ın tüm THY uçuşlarından men edildiğini belirtti.

Üstün, “Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuş öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" dedi.

