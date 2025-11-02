Muğla'da ormanlık alanda yangın! Alevler kontrol altında

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.