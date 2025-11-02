Muğla'da ormanlık alanda yangın! Alevler kontrol altında
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER KONTROL ALTINDA
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz