Muğla'da ormanlık alanda yangın! Alevler kontrol altında

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

 

