Şakir Paşa Ailesi yeni sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı? Gözler Şakir Paşa Ailesi 16. bölümde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şakir Paşa Ailesi yeni sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı? Gözler Şakir Paşa Ailesi 16. bölümde
Şakir Paşa Ailesi yeni sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı soruları gündemdeki yerini aldı. NOW TV ekranlarında pazar akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi, yayınlanan 15. bölümüyle sezon finaline gitmişti. Sezonun sona ermesinin ardından dizinin yeni bölümlerinin ne zaman geleceği merak konusu oldu.

Şakir Paşa Ailesi yeni sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı soruları dizilerin yeni sezonlarının ekrana gelmeye başlaması ile merak uyandırdı. Dizinin 15. bölümle sezon finali yapmasının ardından, yeni sezon için bekleyiş başladı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NOW TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisi, 15. bölümüyle sezon finaline gitmişti. Aradan geçen süreçte dizinin yeni sezonu hakkında resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Henüz fragman ya da duyuru paylaşılmaması izleyicilerde merak uyandırdı. Dizinin yeni sezonunun başlayacağı tarih konusunda NOW TV’den açıklama bekleniyor.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Sezon finaliyle ara veren Şakir Paşa Ailesi’nin final yapıp yapmadığı ise izleyiciler tarafından merak edilen bir diğer konu oldu. Dizinin tamamen sona erdiğine dair bir duyuru yapılmadı. 2. sezonla ilgili gelişmelerin duyurulmamasıysa dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 16. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi 16. bölümün ne zaman ekrana geleceğine dair NOW TV’den resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı netleşmediği için hayranlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Başrollerinde Vahide Perçin ve Fırat Tanış gibi deneyimli isimlerin yer aldığı yapımın geleceği hakkında resmi duyurunun önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

