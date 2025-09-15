Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig erteleme maçları ne zaman? TFF fikstürü açıkladı!

Süper Lig erteleme maçları ne zaman? TFF fikstürü açıkladı!

Süper Lig erteleme maçları ne zaman? TFF fikstürü açıkladı!
Süper Lig erteleme maçları ne zaman oynanacak, tarihler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Samsunspor’un Avrupa kupası programı nedeniyle ileri bir tarihe alınan karşılaşmaların Eylül ve Ekim ayında yapılacağını duyurdu. Açıklanan fikstür kapsamında hem ilk hafta hem de 3. hafta ertelenen mücadelelerin takvimi netleşti.

Süper Lig erteleme maçları ne zaman oynanacak açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem ertelenen müsabakaların hem de ligin ilerleyen haftalarındaki kritik derbilerin tarihlerini duyurdu. Futbolseverler Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un karşılaşacağı dev maçların günlerini merak ediyordu.

Süper Lig erteleme maçları ne zaman? TFF fikstürü açıkladı! - 1. Resim

SÜPER LİG ERTELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Samsunspor’un Avrupa kupası programı nedeniyle ertelenen maçların tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre karşılaşmalar Eylül ayında oynanacak.

17 Eylül 2025 Çarşamba - 20.00: Fenerbahçe - Alanyaspor

17 Eylül 2025 Çarşamba - 20.00: Samsunspor - Kasımpaşa

19 Eylül 2025 Cuma - 20.00: Karagümrük - RAMS Başakşehir

Süper Lig erteleme maçları ne zaman? TFF fikstürü açıkladı! - 2. Resim

Süper Lig’in 3. haftasında UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ertelenen mücadelelerin programı da netleşti.

22 Ekim 2025 Çarşamba - 20.00: TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş

22 Ekim 2025 Çarşamba - 20.00: Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

Süper Lig erteleme maçları ne zaman? TFF fikstürü açıkladı! - 3. Resim

SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ 2025

TFF 7-16. haftalar arasındaki maç programını da açıkladı.

2025 Derbi Maçları Tarihleri ve Saatleri:

4 Ekim Cumartesi - 20.00: Galatasaray - Beşiktaş (RAMS Park)

1 Kasım Cumartesi - 20.00: Galatasaray - Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar - 20.00: Beşiktaş - Fenerbahçe (Tüpraş Stadyumu)

1 Aralık Pazartesi - 20.00: Fenerbahçe - Galatasaray (Chobani Stadyumu)

14 Aralık Pazar - 20.00: Trabzonspor - Beşiktaş (Papara Park)

