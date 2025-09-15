Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye'nin milli maç takvimi

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye’nin milli maç takvimi

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye’nin milli maç takvimi
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi canlı yayınlanacak sorgulanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı ise devam ediyor. E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, kritik deplasman sınavına çıkacak. İspanya karşısında alınan mağlubiyetin ardından yeniden çıkış arayan milliler, bu kez Bulgaristan ile karşılaşacak.

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi merak ediliyor. E Grubu’ndaki son maçında İspanya’ya mağlup olan A Milli Takım, Bulgaristan deplasmanından alacağı galibiyetle yeniden moral bulmayı hedefliyor.

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye’nin milli maç takvimi - 1. Resim

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, bir sonraki sınavını Bulgaristan karşısında verecek. Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Bulgaristan maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak.

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye’nin milli maç takvimi - 2. Resim

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Bulgaristan - Türkiye mücadelesi TV8 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma naklen olarak futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye’nin milli maç takvimi - 3. Resim

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Bulgaristan maçışifresiz olarak ekrana gelecek. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, herhangi bir abonelik gerektirmeden TV8 üzerinden maçı canlı takip edebilecek.

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Türkiye’nin milli maç takvimi - 4. Resim

TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

