Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11'ler
Devler Ligi'nin bu akşamki karşılaşmaları merak ediliyor. Türk futbolseverler tarafından da yakından takip edilen Real Madrid, Marsilya ile karşılaşıyor. Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, nerede izlenir, Arda Güler oynayacak mı, muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte Real Madrid - Marsilya maçı ile ilgili son gelişmeler...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta. Lig aşamasında ilk maçlar yapılacak. Bugünkü karşılaşmalardan biri de Real Madrid - Marsilya arasında olacak. Futbolseverler Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda, Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? diye merak ediyor. İşte detaylar...
REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak Real Madrid - Marsilya maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Real Madrid - Marsilya maçı Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifresiz olacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? İŞTE MUHTEMEL 11'LER...
Real Madrid Muhtemel
Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Arda Güler, Vinicius Jr.; Mbappe.
Marsilya
Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Medina; Gomes, Kondogbia; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang.