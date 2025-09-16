Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta. Lig aşamasında ilk maçlar yapılacak. Bugünkü karşılaşmalardan biri de Real Madrid - Marsilya arasında olacak. Futbolseverler Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda, Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? diye merak ediyor. İşte detaylar...

REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak Real Madrid - Marsilya maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid - Marsilya maçı Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifresiz olacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? İŞTE MUHTEMEL 11'LER...

Real Madrid Muhtemel

Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Arda Güler, Vinicius Jr.; Mbappe.

Marsilya

Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Medina; Gomes, Kondogbia; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang.