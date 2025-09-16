Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11'ler

- Güncelleme:
Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11&#039;ler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Devler Ligi'nin bu akşamki karşılaşmaları merak ediliyor. Türk futbolseverler tarafından da yakından takip edilen Real Madrid, Marsilya ile karşılaşıyor. Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, nerede izlenir, Arda Güler oynayacak mı, muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte Real Madrid - Marsilya maçı ile ilgili son gelişmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta. Lig aşamasında ilk maçlar yapılacak. Bugünkü karşılaşmalardan biri de Real Madrid - Marsilya arasında olacak. Futbolseverler Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda, Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? diye merak ediyor. İşte detaylar... 

Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11'ler - 1. Resim

REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak Real Madrid - Marsilya maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. 

Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11'ler - 2. Resim

REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid - Marsilya maçı Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifresiz olacak. 

Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11'ler - 3. Resim

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? İŞTE MUHTEMEL 11'LER... 

Real Madrid Muhtemel

Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Arda Güler, Vinicius Jr.; Mbappe.

Marsilya

Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Medina; Gomes, Kondogbia; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang.

4 ilde FETÖ operasyonu! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
