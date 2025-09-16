Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
GS - Frankfurt maçı ne zaman? Nerden izlenir, şifresiz mi!..

GS - Frankfurt maçı ne zaman? Nerden izlenir, şifresiz mi!..

GS - Frankfurt maçı ne zaman? Nerden izlenir, şifresiz mi!..
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın maçına geri sayım başladı, rakip ise Alman ekibi Frankfurt. Bu sene organizasyonda mücadele edecek tek Türk takımı olan Galatasaray'ın maç tarihi merak ediliyor. Peki GS - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Galatarasay maçı ile ilgili detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması maçları bugün başlıyor. Bu sezon ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray'ın maçı ve rakibi araştırılıyor. Sarı kırmızılılar lig aşamasındaki ilk maçını Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile yapacak. Peki Galatasaray - Frankfurt maçı ne zaman, GS - Frankfurt saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray maçı ile ilgili ayrıntılar... 

GS - FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Frankfurt maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. 

GALATASARAY - FRANKFURT MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Frankfurt Arena'da oynanacak olan Galatasaray - Frankfurt maçı TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

 

