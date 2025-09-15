Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray paylaşımı: Bekliyoruz

Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray paylaşımı: Bekliyoruz

Eintracht Frankfurt&#039;tan Galatasaray paylaşımı: Bekliyoruz
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak olan Eintracht Frankfurt'tan maç paylaşımı geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası mücadelesinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı kırmızılı ekibi ağırlamaya hazırlanan Eintracht Frankfurt, bu maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"HERKES PERŞEMBE GÜNÜNÜ BEKLİYOR"

Alman ekibi yaptığı paylaşımda, "Sonraki maç: Herkes perşembe gününü sabırsızlıkla bekliyor!" ifadelerine yer verdi.

CAN VE İLKAY DETAYI

Eintracht Frankfurt'un paylaşımında, Can Uzun ve İlkay Gündoğan'ın fotoğrafları yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak.

