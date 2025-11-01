Milan'da ayın oyuncusu Luka Modric seçildi

Real Madrid'de 13 sezon forma giydikten sonra geçtiğimiz temmuz ayında Milan'a 1+1 yıllık imza atan Luka Modric, yeni takımında ekim ayının oyuncusu seçildi.

10 MAÇTA 809 DAKİKA

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 40 yaşındaki Hırvat yıldız, 10 maçta 809 dakika süre alırken, ekim ayında çıktığı 4 karşılaşmada bir asist kaydetti.

13 YILDA 20 KUPA

İngiliz kulübü Tottenham'dan 2012'de Real Madrid'e transfer olan Modric, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 4 La Liga şampiyonluğu yaşadı. İspanyol ekibinde çıktığı 597 maçta 43 gol atan Hırvat futbolcu, bu sürede 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.