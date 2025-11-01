New York’ta iki yolcu uçağı çarpıştı! Personel krizi facia getirdi

New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda iki United Airlines uçağı pistte çarpıştı.

Havalimanı, kötü hava koşulları ve hükümetin kapanması nedeniyle yaşanan personel eksikliği yüzünden zaten yoğun gecikmelerle boğuşuyordu.

"HEPİMİZ BİR SARSINTI HİSSETTİK"

Havayolu sözcüsüne göre, Orlando'dan dönen bir United Airlines uçağı, taksi yolunda bekleyen başka bir United jetinin kuyruğuna çarptı. Houston'a gitmek üzere kalkış sırasını bekleyen uçak o sırada hareketsiz durumdaydı.

Bir yolcu, "Taksiyle piste giderken hepimiz bir çarpma hissettik, ancak kaptan söylediğinde bunun başka bir uçak olduğunu anladık." dedi.

Toplam 328 yolcu ve 15 mürettebat arasında yaralanan olmadı. Bakım ekipleri, çarpışmanın ardından uçaklarda herhangi bir teknik arıza olup olmadığını tespit etmek için inceleme başlattı.

ŞİDDETLİ RÜZGARLAR UÇUŞLARI FELÇ ETTİ

Olay sırasında Houston'a giden uçağın zaten 90 dakikalık bir gecikmesi vardı. LaGuardia Havalimanı, saatte 45 mil hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu.

Yer gecikmeleri ortalama iki saat 15 dakikaya kadar çıktı; bazı uçaklar beş saate varan beklemeler yaşadı. Ulusal Hava Servisi gece yarısına kadar rüzgar uyarısı yayınladı.

FAA SESSİZ, HÜKÜMET KAPANMASI KRİZİ BÜYÜYOR

Liman İdaresi, olayla ilgili tüm soruları United Airlines'a yönlendirdi. Havaalanı yönetimi yorum yapmazken, FAA da hükümetin kapanması nedeniyle cevap veremedi.

Ülke genelinde hava trafik kontrol personeli eksikliği giderek büyüyor.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kapanmanın Kasım ayına ve tatil dönemine kadar uzaması halinde durumun "felakete" dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Maaşları ödenmeyen hava trafik kontrolörlerinin ikinci bir iş bulmak zorunda kalabileceği, bunun da "hava sahasında ciddi güvenlik sorunlarına" yol açabileceği ifade edildi.