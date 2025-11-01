Komşu itiraf etti! 'ABD’yi Türkiye ikna etti'

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, yaptırımların kaldırılması kararında Türkiye'nin, ABD'yi ikna etmede belirleyici rol oynadığını söyledi.

"YENİ SURİYE'Yİ TEMSİLEN BURADAYIM"

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025 kapsamında konuşan Mustafa, foruma bu kez "yeni Suriye'yi temsilen" katıldığını ifade etti.

Suriye'nin yeniden yapılandırılma sürecinin disiplinler arası niteliğine değinen Mustafa, bakanlığının Suriye toplumu içinde köprü kurma görevi üstlendiğini dikkat çekti.

"ESAD REJİMİ MEZHEPÇİLİĞE YATIRIM YAPTI"

Mustafa, devrik Beşar Esad rejiminin yıllarca mezhepçiliğe yatırım yaptığını söyleyerek, rejim altındaki medya kuruluşlarının "propaganda merkezi" gibi çalıştığını dile getirdi.

Yeni dönemde medyayı nesnellik ve profesyonellik temelinde yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini, Suriye'de derin ve dönüştürücü bir değişim başlatıldığını ifade etti.

Yanlış bilgiyle mücadele ettiklerini belirten Mustafa, "Barış gazeteciliğine odaklanıyoruz. Bu kavram, ekonomik yeniden yapılanmadan önce insani yeniden yapılanmayı kolaylaştırmada önemli bir rol oynayacak." dedi.

ULUSLARARASI MEDYAYA ÇAĞRI: GERÇEK FIRSAT ELİMİZDE

Suriye ve halkı hakkında uzun süredir olumsuz algı üretildiğini söyleyen Mustafa, uluslararası basına çağrıda bulunarak "Yabancı medya kuruluşlarının Suriye'de dolaşarak oryantalist bilginin ötesinde gerçek bilgi üretmesi için gerçek bir fırsatımız var." dedi.

"SURİYELİLERİ BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRMAK"

Bakanlık olarak ilk hedeflerinin Suriyelileri birbirine yakınlaştırmak olduğunu dile getiren Mustafa, "Görevimiz, mezhepçi söylemlere karşı mücadele ederek tüm halkı vatandaşlık çatısı altında yeniden birleştirmektir." dedi.

"ABD'Yİ TÜRKİYE İKNA ETTİ"

Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden yapılanmasına büyük destek verdiğini söyleyen Mustafa, 2011'den bu yana Ankara'nın kritik rol oynadığını belirtti.

"Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ı yaptırımları kaldırma kararı almaya ikna etmede olumlu bir rol oynadı. Bu, yeniden yapılanma sürecini kolaylaştıracak ve hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Mustafa, Türkiye'nin Batı ve ABD ile güçlü ilişkilerinin bu süreçte etkili olduğunu vurguladı.

ABD KONGRESİ ZORLUYOR

Mustafa, Trump yönetiminin yaptırımları kaldırmak için verdiği yürütme emrinin halen işleme aşamasında olduğunu aktararak, ABD Kongresi'ni Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmaya ikna etmenin zor olduğunu söyledi.

Yaptırımların kaldırılmasının uluslararası şirketleri Suriye'ye yatırım yapmaya teşvik edeceğini ifade eden Mustafa, bunun ülke ekonomisine büyük ivme kazandıracağını belirtti.

MÜLTECİLERE ÇAĞRI: ANA VATANA DÖNÜŞ ZAMANI!

Suriye Enformasyon Bakanı, istikrarın sağlanması halinde mültecilerin geri dönüşünün hızlanacağını dile getirdi. "Hükümet olarak dışarıdaki Suriyelilerin geri dönüp yeniden yapılanmaya katkı sağlamalarını kolaylaştırmakla ilgileniyoruz. Gelecek yıldan itibaren birçok mülteci ülkesine dönmeyi düşünecek." yorumunda bulundu.