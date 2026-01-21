Anadolu Ajansı
Bahçeşehir Koleji, İsrail ekibini devirdi
Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında deplasmanda İsrail'in Hapoel Midtown takımını 94-82 mağlup etti.
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında, B Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İsrail'in Hapoel Midtown takımını 94-82 yendi.
Sırbistan'da Hala Sportova Ranko Zeravica'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 49-49 eşitlikle geçilirken ikinci yarıda rakibine üstünlük sağlayan Bahçeşehir Koleji, parkeden 94-82 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji, oganizasyondaki 15. maçında 10. galibiyetini yaşadı.
