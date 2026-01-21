Anadolu Ajansı
Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 7. yenilgisini aldı
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hapoel IBI ekibine 71-66 mağlup oldu.
Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Hapoel IBI ekibine 71-66 mağlup oldu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Manchester City, Norveç'te darmadağın oldu: Yıldız isim, Galatasaray maçında yok
Arena 8888'deki karşılaşmanın ilk yarısını 43-33 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda ise rakibine direnemedi ve salondan 71-66 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes, ligde üst üste 7. mağlubiyetini yaşadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR