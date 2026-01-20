UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek İngiliz devi Manchester City, turnuvanın mütevazı takımlarından olan Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olan Manchester City, beklenmedik bir mağlubiyet yaşadı.

BODO 3 GOLLE KAZANDI

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Bodo/Glimt, 3-1'lik skorla kazandı.

Norveç temsilcisinin galibiyet gollerini 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ve 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti. İngiliz ekibinin tek golü ise 60. dakikada Mathis Rayan Cherki'den geldi.

RODRI, GALATASARAY'A KARŞI CEZALI

Manchester City'de 62. dakikada kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray ile oynanacak son hafta maçında cezalı duruma düştü.

BİR SONRAKİ RAKİP GALATASARAY

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 13 puanda kalan Maviler, maç fazlasıyla dördüncü sırada yer aldı. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

