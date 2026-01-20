UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Galatasaray'ın Atletico Madrid'i konuk edeceği mücadele öncesi her iki takımdan ortak Arda Turan paylaşımı geldi.

ARDA TURAN İÇİN ORTAK PAYLAŞIM

Galatasaray ve Atletico Madrid, Devler Ligi maçı öncesi sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımda bulundu.

Arda Turan için yapılan paylaşımda, "İki takım, bir sihirbaz. Arda Turan" İfadelerine yer verildi.

Galatasaray ve Atletico'nun ortak paylaşımı





