Benfica - Karabağ maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması, bu akşam oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Dikkat çeken eşleşmeler var, onlardan biri de Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile Karabağ maçı. Sporseverlerin yakından takip ettiği maçın yayın bilgileri merak edildi. Peki Benfica - Karabağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BENFİCA - KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica ile Karabağ kozlarını paylaşacak. Benfica - Karabağ maçı bu akşam (16 Eylül 2025) saat 22.00’de başlayacak.

BENFİCA - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Estadio da Luz’da oynanacak Benfica - Karabağ maçı Tabii Spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BENFİCA KARABAĞ MUHTEMEL 11'ler

Benfica: Nicolas Otamendi, Tomas Araujo, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Anatoliy Trubin, Antonio Silva, Samuel Dahl, Georgiy Sudakov, Richard Rios, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis

Karabağ: Elvin Jafarquliyev, Kevin Medina, Marko Jankovic, Abdellah Zoubir, Mateusz Kochalski, Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Leandro Andrade, Kady Malinowski, Pedro Bicalho, Nariman Akhundzade