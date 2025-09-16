Galatasaray'da Lemina kararı: Görüşmeler şimdiden başladı
Galatasaray'ın Şubat 2025'te Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan 2,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina konusunda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Mario Lemina ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılılarda, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt mücadelesi öncesi "yeni kontrat" gelişmesi yaşanıyor.
YENİ SÖZLEŞME VE ZAM
Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatmak ve yıldız oyuncunun maaşında iyileştirmeye gitmek üzere görüşmelere başladı.
Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösterilen Mario Lemina'nın yakın çevresine dayandırılan haberde, Gabonlu oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesini uzatmasının beklendiği aktarıldı.
