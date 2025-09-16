Galatasaray'da Lemina kararı: Görüşmeler şimdiden başladı

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Mario Lemina ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılılarda, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt mücadelesi öncesi "yeni kontrat" gelişmesi yaşanıyor.

YENİ SÖZLEŞME VE ZAM

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatmak ve yıldız oyuncunun maaşında iyileştirmeye gitmek üzere görüşmelere başladı.

Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösterilen Mario Lemina'nın yakın çevresine dayandırılan haberde, Gabonlu oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesini uzatmasının beklendiği aktarıldı.