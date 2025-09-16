Galatasaray'da Okan Buruk'un Eintracht Frankfurt maçı planı: Yıldız isme büyük görev

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa arenasında da yeni transfer İlkay Gündoğan’dan vazgeçmeyecek. Eyüpspor maçında sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıkan İlkay, Şampiyonlar Ligi’nde perşembe akşamı oynanacak Eintracht Frankfurt deplasmanında ilk 11’de yer alacak.

TAKIMIN GİZLİ LİDERİ

Bundesliga’da elde ettiği başarılar ve Alman futbolunu da yakından tanıyan İlkay, Şampiyonlar Ligi’nde de orta sahada takımın gizli lideri olarak sahne alacak. Çünkü Buruk aynı zamanda Şampiyonlar Ligi kupası sahibi tecrübeli isme çok fazla güven duyuyor!

SARA KULÜBEYE

Okan Buruk, dev arenadaki ilk sınavda hem liderliğin hem de topun İlkay’da olmasını istiyor! Bu doğrultuda sarı kırmızılı teknik adam Gündoğan’ı ana planda tutarken orta sahada değişim yapacak. Frankfurt maçında bu defa Eyüpspor mücadelesinde kulübede yer alan Lemina ilk 11’de forma giyecek.

TORREIRA-LEMINA-İLKAY

Okan Buruk’un Şampiyonlar Ligi’nde grubun ilk maçında orta saha hattını Torreira-Lemina ve İlkay üçlüsünden oluşturacak. Geçen sezonun önemli pas merkezi Gabriel Sara bu zorlu maçta hamle oyuncusu olarak maçın gidişatına göre süre alacak.

G.SARAY TUR ATLAYABİLİR

Dijital spor sitesi The Athletic, Şampiyonlar Ligi’ne katılan 36 takımı değerlendirirken, “G.Saray’ın turnuvada üst tura katılma şansı oldukça yüksek. Son üç sezonda ligde sadece yedi maç kaybettiler. Osimhen ve Sane’nin ona kanattan vereceği paslarla canlı, dikkat çeken bir takım olacaklar” ifadeleri kullanıldı.

NAGELSMANN'A SANE TEPKİSİ

Almanya Milli Takımı’mının eski sportif direktörü Matthias Sammer, Julian Nagelsmann’ın Leroy Sane’yi millî takıma çağırmamasını eleştirdi. “Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor” sözlerine tepki gösteren Sammer “Türk futbolu hakkında bu kadar küçümseyici konuşmasına şaşırdım. Bayern’de kalsa sırf orada oynuyor diye mi millî takıma alacağız?” eleştirisini yaptı.