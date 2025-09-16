Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ufuk Özkan'a ne oldu? Son sağlık durumu araştırılıyor, kardeşinden açıklama var

Ufuk Özkan'a ne oldu? Son sağlık durumu araştırılıyor, kardeşinden açıklama var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ufuk Özkan&#039;a ne oldu? Son sağlık durumu araştırılıyor, kardeşinden açıklama var
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İntihara teşebbüs ettiği iddiası gündeme damga vuran Ufuk Özkan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenilmiştir. Sonrasında bu iddialar yalanlandı ama Ufuk Özkan'ın neden hastanede olduğu merak edildi. Peki oyuncu Ufuk Özkan'ın nesi var, son sağlık durumu nasıl? Kardeşi konu ile ilgili açıklamada bulundu, işte ayrıntılar...

‘Geniş Aile’ dizisindeki ‘Cevahir’ rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan’ın intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti. Beşiktaş'taki evinde yakınları tarafından bulunan Özkan sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun son sağlık durumu ve başına gelenler merak konusu oldu. Peki Ufuk Özkan'a ne oldu, son sağlık durumu ne? Son açıklama kardeşi tarafından yapıldı, işte haberin detayları... 

Ufuk Özkan'a ne oldu? Son sağlık durumu araştırılıyor, kardeşinden açıklama var - 1. Resim

UFUK ÖZKAN'A NE OLDU?

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan hakkında gelen ilk iddia ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği yönündeydi. Beşiktaş'taki ikametinde yakınları tarafından bulunan oyuncunun daha sonra apar topar hastaneye kaldırıldığı haberi yayıldı. Sevilen oyuncu ile ilgili üzen bir diğer iddia ise  alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zor günler geçirdiği yönünde olanlardı. 

Ufuk Özkan kimdir, son sağlık durumu ne? Neden hastanelik olduğu merak ediliyor - 3. Resim

UFUK ÖZKAN'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ufuk Özkan'ın intihar iddiasını yalanlayarak egzama tedavisi için hastaneye gittiğini, 2 günde bir kontrolden geçtiğini söylediği öne sürüldü. Öte yandan TiyatroTr hesabından dün akşam yapılan açıklamada “Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir” ifadelerine yer verildi. 

Ufuk Özkan kimdir, son sağlık durumu ne? Neden hastanelik olduğu merak ediliyor - 1. Resim

UFUK ÖZKAN'IN KARDEŞİ 'DUA' İSTEDİ!

Öte yandan Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan bir açıklama geldiği öğrenildi. Kardeş Özkan Magazin D haber müdür Asiye Acar ile yaptığı telefon görüşmesinde Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını aktarıp sevenlerinden dua istedi. 

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975'te Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Samsunludur.  Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Ailesi ile birlikte 12 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.  Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur .Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmıştır.

UFUK ÖZKAN EVLİ Mİ?

Oyuncu Ufuk Özkan, Nazan Güneş ile evlidir. Eren adında bir oğlu vardır.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası! 14 şüpheli gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Real Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11'ler - HaberlerReal Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11'lerGS - Frankfurt maçı ne zaman? Nerden izlenir, şifresiz mi!.. - HaberlerGS - Frankfurt maçı ne zaman? Nerden izlenir, şifresiz mi!..Şakir Paşa Ailesi yeni sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı? Gözler Şakir Paşa Ailesi 16. bölümde - HaberlerŞakir Paşa Ailesi yeni sezon ne zaman başlayacak, final mi yaptı? Gözler Şakir Paşa Ailesi 16. bölümdeBahar dizisi Tolga ve Timur öldü mü, Emre Karayel ve Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı? 50. bölüm merakla bekleniyor - HaberlerBahar dizisi Tolga ve Timur öldü mü, Emre Karayel ve Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı? 50. bölüm merakla bekleniyorKızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir? Dizinin yayından kaldırılacağı iddiaları ile gündeme geldi! - HaberlerKızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem kimdir? Dizinin yayından kaldırılacağı iddiaları ile gündeme geldi!Cennetin Çocukları Ayşe kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Ada Mihrioğlu gündemde - HaberlerCennetin Çocukları Ayşe kimdir, kaç yaşında? Çocuk oyuncu Ada Mihrioğlu gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...