Ufuk Özkan'a ne oldu? Son sağlık durumu araştırılıyor, kardeşinden açıklama var

‘Geniş Aile’ dizisindeki ‘Cevahir’ rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan’ın intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti. Beşiktaş'taki evinde yakınları tarafından bulunan Özkan sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun son sağlık durumu ve başına gelenler merak konusu oldu. Peki Ufuk Özkan'a ne oldu, son sağlık durumu ne? Son açıklama kardeşi tarafından yapıldı, işte haberin detayları...

UFUK ÖZKAN'A NE OLDU?

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan hakkında gelen ilk iddia ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği yönündeydi. Beşiktaş'taki ikametinde yakınları tarafından bulunan oyuncunun daha sonra apar topar hastaneye kaldırıldığı haberi yayıldı. Sevilen oyuncu ile ilgili üzen bir diğer iddia ise alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zor günler geçirdiği yönünde olanlardı.

UFUK ÖZKAN'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ufuk Özkan'ın intihar iddiasını yalanlayarak egzama tedavisi için hastaneye gittiğini, 2 günde bir kontrolden geçtiğini söylediği öne sürüldü. Öte yandan TiyatroTr hesabından dün akşam yapılan açıklamada “Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan rahatsızlığı nedeniyle rutin kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye başvurmuştur. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi üzerine yalnızca gözlem amaçlı 48 saatlik bir hastane sürecinde tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir” ifadelerine yer verildi.

UFUK ÖZKAN'IN KARDEŞİ 'DUA' İSTEDİ!

Öte yandan Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan bir açıklama geldiği öğrenildi. Kardeş Özkan Magazin D haber müdür Asiye Acar ile yaptığı telefon görüşmesinde Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını aktarıp sevenlerinden dua istedi.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975'te Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Samsunludur. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Ailesi ile birlikte 12 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur .Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmıştır.

UFUK ÖZKAN EVLİ Mİ?

Oyuncu Ufuk Özkan, Nazan Güneş ile evlidir. Eren adında bir oğlu vardır.