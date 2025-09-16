Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İntihar ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama! 48 saat boyunca...

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İntihar ettiği öne sürülen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kullandığı ilaçlar nedeniyle rahatsızlandığı 48 saat gözlem altında tutulacağı açıklandı. Oyuncunun kardeşi ise sosyal medyasından "Abim yoğun bakımda. Dualarınıza ve güzel temennilerinize ihtiyacımız var" paylaşımı yaptı.

Sanat camiasını sarsan olay dün yaşandı. Başta Geniş Aile dizisindeki rolüyle hafızalarda yer edinen oyuncu Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar ettiği öne sürüldü. 

Ufuk Özkan’ın sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada, "Rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle, kontrol ve gözlem amaçlı olarak 48 saat boyunca hastanede tutulacak" ifadelerine yer verildi.

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Abim yoğun bakımda. Dualarınıza ve güzel temennilerinize ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan son paylaşımında yapay zeka ile oluşturulan çocukluk haline sarıldığı kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notunu yazmıştı.

MADDİ SIKINTI ÇEKİYORDU

İki yıl önce siroz hastalığına yakalanan ve tedavi gören oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek isyan etmişti.

Ufuk Özkan 45 bin TL olan nafakanın neredeyse 3 katına çıkmasına isyan ederek "Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki" demişti.

SON OLARAK TRT İLE ANLAŞMIŞTI

"Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum" diyen Özkan bir süre önce TRT ile el sıkıştığını duyurmuştu.

Ümraniye'de korkunç olay! Yaşlı adam ağaca asılı halde bulundu
