Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem'e gözaltı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

DİZİNİN SENARİSTİNE GÖZALTI

Dizinin senaristi Merve Göntem, İstanbul Cihangir'deki evinden gözaltına alındı. Göntem'in 4 yıl önce bir YouTube röportajında kullandığı sözler nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Merve Göntem

Senarist Göntem, 4 yıl önce bir sosyal medya hesabında üniversiteli genç kızlara yönelik gayri ahlaki davranışları öven sözler sarf etmişti.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan Kızılcık Şerbeti dizisindeki yasak aşk sahneleri tepki çekmişti. Tepkiler sonrası RTÜK, dizi hakkında "toplum değerlerine karşı saldırı, küçümseme veya aşağılama" gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

MERVE GÖNTEM KİMDİR?

Merve Göntem, İstanbul’da dünyaya geldi ve eğitimini İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde tamamladı.

Senaristlik kariyerine genç yaşta adım atan Göntem, sektördeki ilk önemli deneyimini “Bihter” filmi ile elde etti. Ardından, Türkiye’nin en çok izlenen ve konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinin senarist kadrosuna dahil oldu.