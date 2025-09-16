Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > İsrailli Bakan Katz'dan skandal 'işgal' paylaşımı! "Gazze yanıyor"

İsrailli Bakan Katz'dan skandal 'işgal' paylaşımı! "Gazze yanıyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrailli Bakan Katz&#039;dan skandal &#039;işgal&#039; paylaşımı! &quot;Gazze yanıyor&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik topyekûn işgal başlattı. Yeni kara harekatında çok sayıda Filistinli acımasızca katledilirken, İsrail Savunma Bakanı Katz'dan skandal bir paylaşım geldi. Katz, X sosyal medya hesabından, "Gazze yanıyor" paylaşımında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Ordu, Gazze'de topyekûn işgale başlarken, çok sayıda Filistinli katledildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, acımasız saldırılar devam ederken skandal bir paylaşımda bulundu.

"GAZZE YANIYOR"

Katz, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.

"Gazze yanıyor" paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.

İsrailli Bakan Katz'dan skandal 'işgal' paylaşımı!

GAZZE'DE TOPYEKÜN İŞGAL

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

