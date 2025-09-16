Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail ordusu yeni bir kara harekatı başlattı! Hedef Gazze'yi işgal etmek

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni işgal etmek için yeni bir kara harekatı başlattı. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda on binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

DIŞ HABERLER - ABD basınından Axios'un haberine göre; İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni işgal etmek için kara harekatını başlattı. 

Ayrıntılar geliyor...

