İsrail ordusu yeni bir kara harekatı başlattı! Hedef Gazze'yi işgal etmek
Güncelleme:
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni işgal etmek için yeni bir kara harekatı başlattı. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda on binlerce Filistinli hayatını kaybetti.
DIŞ HABERLER - ABD basınından Axios'un haberine göre; İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni işgal etmek için kara harekatını başlattı.
Ayrıntılar geliyor...
