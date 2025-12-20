Fas'ın ev sahipliğinde başlayacak Afrika Uluslar Kupası için geri sayım sürerken, turnuvanın favorilerinden Nijerya’da gözler Victor Osimhen’e çevrildi. 2026 Dünya Kupası biletini kaçıran 'Süper Kartallar', Galatasaraylı yıldızın liderliğinde kıta şampiyonluğunu hedefliyor.

Afrika futbolunun en prestijli organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası, yarın TSİ 22.00’de ev sahibi Fas ile Komorlar arasında oynanacak açılış mücadelesiyle başlıyor. Kupada şampiyonluk adayları arasında gösterilen Nijerya Milli Takımı ise turnuvadaki ilk sınavını 23 Aralık’ta Tanzanya karşısında verecek.

Nijerya basını, kadroda Paul Onuachu ve Wilfred Ndidi gibi tecrübeli isimler yer alsa da, teknik heyetin ve kamuoyunun en büyük beklentisi Galatasaraylı forvet Victor Osimhen üzerinde yoğunlaşmış durumda olduğunu ifade ediyor.

DÜNYA KUPASI'NIN TELAFİSİ ARANIYOR

FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemeyerek hayal kırıklığı yaşayan Nijerya, rotasını tamamen Afrika Uluslar Kupası'na çevirdi. Ülke basınında yer alan değerlendirmelerde, bu süreçte takımın en önemli kozunun Victor Osimhen olduğu vurgulanıyor.

Nijerya formasıyla şu ana kadar 31 gole imza atan yıldız futbolcu, Rashidi Yekini’nin 37 gollük rekorunun ardından milli takım tarihinin en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor. Osimhen'in turnuvadaki performansı, hem kendi rekor takibi hem de Nijerya’nın şampiyonluk yürüyüşü açısından kritik önem taşıyor.

"TEK PLAN" ENDİŞESİ

Nijerya'nın oyun planı büyük ölçüde Osimhen'in hücumdaki etkinliği üzerine kurgulanıyor. Yıldız oyuncunun rakip savunmaları üzerine çekmesi ve oyun temposunu belirlemesi, takımın orta sahadaki üretkenliğini artırıyor.

Ancak otoriteler, takımın tamamen Osimhen'e bağımlı bir görüntü çizmesinin risklerine de dikkat çekiyor. Nijerya basınındaki analizlerde, alternatif hücum varyasyonlarının geliştirilememesi durumunda, takımın rakipler tarafından daha kolay durdurulabilir hale gelebileceği belirtiliyor. 'Süper Kartallar'ın Fas'taki kaderini, Osimhen'in performansı kadar, takımın ona sağlayacağı destek de belirleyecek.

