Türk milletvekillerini rehin alacaklardı! İsrail'in kirli planı bozuldu

YILMAZ BİLGEN - İsrail’in tarihî soykırımına karşı harekete geçen Küresel Sumud Filosu, 50 gemiyle Gazze’ye ilerliyor. Siyonist rejim, bombalar yanında kuşatma ve açlıkla mücadele eden binlerce sivile nefes olma sloganı ile vira diyen gemilere denizden ve karadan 5 bin askerle müdahale hazırlığı yapıyor. Organizasyona 80’den fazla geminin katılacağı beklentisine rağmen yaşanan sıkıntılar sebebiyle bu sayının değiştiği öğrenildi.

Küresel Sumud Filosu Hukuk Biriminden Abdurrahman Özdemir, özellikle Tunus ayağında çok ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Özdemir “İsrail’in öncelikli amacı bu seferi engellemekti. Bunu başaramazsa da katılımcı gemi ve aktivist sayısını düşürmek için bütün gücünü seferber etti; ancak başaramadı. Şimdi müdahale senaryoları üzerinde yoğunlaştılar” diye konuştu.

"SABOTE EDİLİYORUZ"

Filonun Türk hukukçularından Abdurrahman Özdemir “İsrail her kanaldan yürüttüğü faaliyetlere rağmen filonun çıkışını engelleyemedi. Tunus ayağında çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bir düzine gemi hâlen çıkmayı bekliyor. Açık bir biçimde sabote ediliyoruz. Standardın üzerinde gemiler temin ettik ancak sürekli sıkıntı çıkarılıyor. Motorlar bozuluyor, yakıt tankları deliniyor. Hatta limandaki akaryakıt istasyonlarından mazot temin etmemiz bile engellendi. Buna rağmen kaybettiler. Şimdi de müdahale senaryoları üzerinde çalışıyorlar” dedi.

“Bazı gemileri batırmak, açık denizde gemilerimize denizden ve havadan çıkarma yapmak, tamamen çevreleyerek çaresiz bırakmak bu senaryolardan bazıları” diyen Özdemir, “İnsanları şiddet seçenekleriyle caydırmak için her yolu deniyorlar. Bu tavır aktivistleri daha fazla şartlandırdı. Ama hangi yöntemi denerse denesin kaybettiler. Onlarca gemi rotasını Gazze’ye çevirdi bile. Şimdi İspanya, İtalya, Tunus ve Yunanistan dışında farklı gemiler de açık denizde filoya katılabilir diye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"KOZ VEREMEZDİK"

Türkiye’den beş milletvekili, katılımcı olarak gittikleri Tunus’ta Sumud Filosu listesinden çıkarıldı. Gazetemize konuşan milletvekilleri “İsrail işgal rejiminin bazı karanlık hesaplar içerisinde olduğu duyumlarını aldık. Türkiye ile yaşanan gerilimi bizim üzerimizden daha da tırmandırma niyetleri vardı. Ayrıca Türk milletvekillerini Hamas’ın elinde tuttuğu rehinelere karşı bizi kullanma hazırlıkları yaptığı öne sürüldü. Onlara bu imkânı vermemek adına alınan karara uyduk” şeklinde görüş belirtti.

Katılımcı listesinden çıkarılan HÜDAPAR Milletvekili Faruk Dinç “Arka planda birtakım karanlık planların yapıldığını biliyoruz. Elbette ki bizim gemilerdeki diğer duyarlı insanlardan hiçbir farkımız yok. Çok istediğimiz hâlde o gemilerde yer alamadık. İsrail, Türk milletvekilleri üzerinden birtakım hesaplar içerisine girebilir. Türk makamlardan bizimle doğrudan resmî bir temas olmadı. Organizasyon heyeti ile görüşülmüş olabilir, bilmiyorum” derken Saadet Parti Milletvekili Necmettin Çalışkan “Devletimiz bazı tehditler görmüşse bize düşen pozitif davranmak olmalıdır. Bizler milletvekiliyiz. İsrail bunu biliyor. Siyonistlerin Türk vekilleri Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerle takasta kullanabileceğine dair duyumlar var. İşgal rejimi son dönem Türkiye ile gerilimi zaten bilinçli ve sistematik olarak yükseltiyor. Devlet aklı şayet önlem almışsa bizim nünün zıddına hareket etmemiz zaten mümkün değil” sözleriyle yaşananları özetledi.

Tunus’tan Gazze’ye giden filoya katılmayı planlayan Türk milletvekilleri listeden çıkarıldı. Vekiller gibi listeden çıkarılan bazı Türk vatandaşları da ülkeye dönüş yaptı.

BU ABLUKA KIRILACAK

Tunus’ta 10 güne yakın süren beklemenin ardından listeden çıkarılan bir diğer milletvekili Ali Yüksel ise katılımcıların Gazze’nin çığlığını duyurmak adına ölüm dâhil her bedeli ödemeye hazır olduğunu gördüğünü anlattı. Yeniden Refah Partisi Milletvekili Yüksel “Orada kimse kendi hayatı ile ilgili endişe duymuyor. İsrail’in anlamadığı nokta bu. Elbette o gemilerin taşıdığı erzak Gazze’nin bir öğününe bile yetmez. Fakat bu barbarlığın özellikle Batı kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor. Bir de Gazzelilerin bizim için birileri mücadele ediyor diye düşünmesi bile büyük teselli. Bu vesile ile Siyonist vahşetle doğrudan yüzleşecekler. İsrail tarafı Türk katılımcılar ve özellikle milletvekilleri konusunda bazı özel çalışma yürüttüğü aktarıldı. Bu sebeple gemiler ülkelere, milletlere göre ayrılmadan karma bir konseptle yola çıktı. İnsanlar o gemilere binmek için öyle fedakârlık sergiliyor ki görülmesi gerekir. İsrail filoya sayısız tuzaklar kurdu ancak pes etmedik. Yüreğimiz Akdeniz’de seyreden gönüllülerle birlikte. Tüm insanlık, Türk milleti bu sefere sonuna kadar sahip çıkmalı. Bu girişim insanlığın vicdanını harekete geçirecek sonuçlar doğuracak. Orada ağlayan o kadar çok insan vardı ki İsrail hücumbotları, helikopterleri bu vicdanın önüne set çekemez. Zaten Gazze’de ateşkes olmaz, abluka kırılmazsa dört beş aya kadar nüfusun yüzde 60’ı açlıktan ölecek. Hem de dünyanın en bereketli topraklarında” diye konuştu.

Gelecek Partisi Milletvekili Sema Ün ise “Devletimizi zorda bırakacak hiçbir olayın içinde olmayız” dedi. Şu an dek en az 50 geminin Gazze yönünde ilerlediği, başlarda 150 olan Türk katılımcılardan 100 civarında gönüllünün liste dışı kaldığı ve birçoğunun yeniden ülkeye döndüğü öğrenildi.