TEKNOFEST'e giriş ücretsiz mi, nasıl kayıt yapılır?

TEKNOFEST 2025 bu yıl da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen etkinlik, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Hava gösterileri, konserler, simülasyon alanları ve teknoloji yarışmalarıyla dopdolu geçecek festivalin giriş ve kayıt işlemleri ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

TEKNOFEST 2025’e giriş tamamen ücretsiz olacak. Ziyaretçilerden bilet ücreti talep edilmiyor ancak festival alanına girmek isteyen herkesin önceden kayıt yaptırması gerekiyor. Bu kayıt işlemi güvenlik ve ziyaretçi planlaması amacıyla zorunlu tutuluyor.

Etkinlik alanına gelen ziyaretçiler, kayıt sonrası aldıkları QR kod veya giriş belgesiyle turnikelerden geçiş yapabilecek. TEKNOFEST’e yoğun ilgi olduğu için katılım sınırlı kontenjanlarla sağlanıyor. Bu nedenle kayıt yaptırmadan gelmek isteyenler alana alınmayabilir.

TEKNOFEST'E NASIL KAYIT YAPILIR?

TEKNOFEST 2025 kayıtları resmi teknofest.org internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Ziyaretçiler, “Ziyaretçi Kayıt” bölümünden ad-soyad, iletişim bilgileri ve katılım günü seçimini yaparak işlemlerini tamamlıyor. Kayıt işlemi sonrası sisteme girilen mail adresine doğrulama mesajı gönderiliyor.

Onaylanan kayıt sonrası verilen QR kod festival alanına girişte kullanılacak. Bu nedenle ziyaretçilerin mailine gelen kodu telefonlarında hazır bulundurması veya çıktısını alması öneriliyor. Yoğunluk yaşanmaması için kaydın son günlere bırakılmaması tavsiye ediliyor.

TEKNOFEST 2025 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Festival, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Beş gün boyunca birbirinden farklı etkinlikler ziyaretçilere sunulacak.

TEKNOFEST'E ULAŞIM NASIL SAĞLANIR?

Festival alanına M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile doğrudan ulaşım sağlanmakta. Ayrıca Marmaray ve İETT ring otobüsleriyle de kolayca ulaşılabiliyor.