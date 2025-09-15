Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede yapılacak?

TEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede yapılacak?

TEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede yapılacak?
Teknoloji tutkunları geri sayıma başladı, TEKNOFEST İstanbul yaklaşıyor. KKTC ve Mavi Vatan'ın ardından Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da yapılacak. Bu sene 54 ana kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Peki TEKNOFEST İstanbul nerede ve ne zaman yapılacak, ziyaret etmek isteyenler nereye başvuracak? İşte detaylar...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul'a az kaldı. World Drone Cup'ın yürütücülüğünü üstlenen STM, dünyanın en iyi dron yarışçılarını her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'te buluşturacak. 26 ülkeden gelen dünyanın en iyi 32 dron pilotu mücadele edecek. Peki TEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede yapılacak? İşte ayrıntılar... 

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN?

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 12. kez kapılarını açıyor. TEKNOFEST İstanbul 17 Eylül günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. 21 Eylül'e kadar sürecek. 

TEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede yapılacak? - 1. Resim

TEKNOFEST İSTANBUL NEREDE YAPILACAK?

Dev teknoloji festivali 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

TEKNOFEST İSTANBUL ZİYARET SAATLERİ KAÇ KAÇ?

TEKNOFEST İstanbul'a katılmak isteyen ziyaretçiler festival alanına 09.00-19.00 saatleri arasında giriş çıkış yapabilecekler. 7 yaş altı çocuklar için kayıt yaptırılmasına gerek yok. 

TEKNOFEST İstanbul'a gitmek isteyenler önce ziyaretçi kayıtlarını yaptırmak zorunda. Bunun içinde aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı yaptırabilirsiniz. 

TEKNOFEST İSTANBUL ZİYARETÇİ KAYIT ERKANI İÇİN TIKLA

 

